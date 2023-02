La política migratoria sigue generando polémica en la Unión Europea y protagonizando debates enconados entre los dirigentes europeos aunque en los últimos tiempos se ha impuesto un lenguaje y un tono más duro, tal y como queda reflejado en el borrador de conclusiones de la cumbre extraordinaria de líderes europeos que tiene lugar este jueves en Bruselas y en el que hablan de reforzar los controles en las fronteras exteriores, cooperar más con países terceros y devolver más inmigrantes ilegales. A petición de algunas delegaciones, el borrador aboga por movilizar fondos europeos para apoyar a los Estados miembros a reforzar sus capacidades de control e infraestructuras, medios de vigilancia y equipamientos.

Un compromiso que para algunas delegaciones significa financiar la construcción de vallas. "Necesitamos el dinero para ello, no importa si se llama valla o infraestructura fronteriza. Bulgaria necesita ayuda en lo que respecta a la vigilancia de las fronteras y al personal de fronteras, y también en lo que respecta al equipo técnico para las fronteras, ya que una valla sólo es buena si existe una vigilancia eficaz", ha defendido el canciller austríaco, Karl Nehammer, a su llegada a la reunión sobre un desafío que, según ha advertido, no afecta solo a Bulgaria sino también a Italia, Francia y otros Estados fronterizos que "no pueden quedarse solos para que no nos quedemos solos cuando tengamos inmigración secundaria", asegura.

Y es que, cuanto más efectivos sean los países que están en primera línea de las fronteras exteriores, "menos se tendrán que preocupar otros países de posibles movimientos secundarios", sostienen fuentes diplomáticas que apoyan estas tesis. Las cifras que maneja la Comisión Europea constatan una caída del 21% en los flujos migratorios en la ruta hacia España, pero no ocurre lo mismo en otras vías de entrada como la ruta de los Balcanes occidentales, que registró un aumento del 136% el año pasado, del mediterráneo oriental, con un repunte del 108%, e incluso del mediterráneo central con un aumento del 51%.

Otras vallas en Europa

"Grecia seguirá presionando para que la UE haga más por proteger sus propias fronteras exteriores. Esperamos aún más apoyo europeo. Seguiremos pidiendo más recursos europeos, recursos fiscales adicionales, en un esfuerzo por proteger nuestras fronteras con mayor eficacia. La UE debe utilizar barreras físicas, incluida la valla que estamos construyendo en Evros", ha defendido el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, sobre la infraestructura que construyen en la frontera con Turquía. Una medida que también ha tomado Lituania con la construcción de una valla de 480 kilómetros en su frontera con Bielorrusia. Los tres países -Austria, Grecia y Lituania- forman parte del grupo de ocho -junto con Eslovaquia, Letonia, Estonia y Malta- que a principios de semana escribieron una carta a la Comisión Europea pidiendo más fondos y medios de protección para las fronteras exteriores.

"No solo necesitamos una valla material. También necesitamos un marco legal para ayudarnos no solo a luchar contra la inmigración ilegal sino la instrumentalización de la inmigración", ha explicado el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, sobre el capítulo que vivieron en 2021 cuando registraron llegadas masiva a través de la frontera bielorrusa. "Es importante evitar que otros países hagan lo mismo en el futuro", estima. Una batalla en la que estos países no están solos. Aunque la problemática de Italia puede ser diferente, con una inmigración irregular que llega sobre todo por mar, su primer ministra, Giorgia Meloni, ha apoyado "cualquier cosa" que ayude a controlar la inmigración irregular.

No todos los Estados miembros lo tienen sin embargo tan claro. "Lo que está sobre la mesa es Bulgaria y Turquía pero esto no será suficiente así que serán necesarias nuevas vallas y muros. El dinero podría invertirse en otras cosas. Lo que vemos es que los muros no solucionan el problema", ha recordado el luxemburgués, Xavier Bettel, que considera "incorrecto" financiar muros porque si se empieza, Europa se convertiría en una fortaleza.

Ayudas de estado

Los Veintisiete también tienen previsto hablar en la cumbre sobre el plan industrial para relanzar la competitividad europea y hacer frente al proteccionismo de terceros países como Estados Unidos o China y la revisión de las normas sobre ayudas de estado que divide a los Veintisiete. “Mantenemos una posición intermedia. Creemos que se deben flexibilizar (las ayudas de estado) y elevar los umbrales de notificación pero acotado en el tiempo y los sectores. En los próximos años hay que hacer esfuerzos en temas verdes y esto requiere una flexibilidad. Pero esto tiene que hacerse acotado en el tiempo a sectores específicos, sectores verdes detallados”, explican fuentes del Gobierno español. Lo mismo piden otras delegaciones que comparten el temor a que cualquier retoque en la política de ayudas de estado termine distorsionando y fragmentando el mercado europeo ante el distinto margen fiscal del que disponen los Veintisiete, particularmente Alemania y Francia.