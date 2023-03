Cuando Rusia invadió Ucrania, centenares de hombres de países de todo el mundo acudieron a la llamada de las armas. A algunos les movía el hambre de combate, a otros los ideales de defensa de la libertad ante una agresión injustificada. Quizá a la mayoría una combinación de todo lo anterior. Muchos han dejado su vida en los campos de batalla ucranianos. Hay referencias en la prensa de diversos países del fallecimiento en combate con Rusia de al menos 157 personas.

El grupo más numeroso es el de los combatientes extranjeros procedentes de Georgia, un país muy concienciado porque sufrió una cruenta invasión rusa en verano de 2008. Al menos 39 georgianos han fallecido en combate.

25 de los muertos provienen de Azerbaiyán, que tiene un conflicto abierto con Armenia a causa de la región de Nagorno Karabaj. Rusia apoya a Armenia en ese conflicto.

Sorprende más la presencia y muerte en combate de al menos 19 bielorrusos, probablemente disidentes del régimen dictatorial de Aleksandr Lukashenko, aliado de Vladímir Putin. Desde Bielorrusia partieron las columnas de tanques que intentaron tomar Kiev, la capital ucraniana, al principio del conflicto.

La cuarta nacionalidad de la Legión Internacional con más fallecidos es Estados Unidos, con 13 bajas. Después vienen la propia Rusia, Colombia y Polonia, con seis muertos en combate de cada país. Francia y Reino Unido han dejado a cinco de sus nacionales en el campo de batalla ucraniano.

Hay también un español, Ángel Adrover Martínez, un mallorquín de 31 años, según adelantó Diario de Mallorca, del grupo Prensa Ibérica. Adrover no tenía experiencia militar alguna, y había recibido un curso corto de adiestramiento militar. Al principio, el Ejército ucraniano lo destinó a tareas de telecomunicaciones, porque él era ingeniero. Pero pidió ir a primera línea de combate.

Legión Internacional en Ucrania

En Ucrania lucha en estos momentos un número indeterminado de combatientes extranjeros. En marzo, el Ministerio de Defensa los cifró en unos 20.000, de 52 nacionalidades. Uno de ellos es Nandi, un valenciano que ha ido a Ucrania a luchar "por la paz en Europa", informa Marc Marginedas. Integrado en la Legión Georgiana, este antiguo miembro de las Fuerzas Especiales equipara su misión en el país eslavo "casi defender a España". Dice estar cumpliendo "el sueño de su vida", que se resume en ejercer la profesión de militar y poner en práctica todo lo aprendido durante su paso por las Fuerzas Especiales españolas hace ya algún tiempo, en un conflicto donde, además, las cosas están claras y en su opinión está bien definido quién es el agresor y quién es el agredido.

Otros, como Mariano García Calatayud, un jubilado valenciano de 74 años, se alistó al principio de la guerra. Vivía en Jersón desde 2014, porque no olvidaba que Ucrania acogió a miles de niños refugiados de la Guerra Civil española, informa ABC. García lleva ahora casi un año detenido en una cárcel de Crimea y su familia pide la intermediación del Ejecutivo para incluirlo en un intercambio de presos. Ya había sido detenido hace ocho años, durante el conflicto en el Donbás.

Los riesgos para los combatientes extranjeros en Ucrania son los mismos que los de los soldados ucranianos. En ocasiones, mayores incluso. Por ejemplo, cuando son apresados, pueden ser acusados de acciones de mercenarios y terrorismo, y ejecutados. En junio, el Tribunal Supremo de la separatista república popular de Donetsk condenó a muerte a los prisioneros británicos Shaun Pinner y Aiden Aslin y al marroquí Braguim Saadun, supuestos mercenarios del Ejército ucraniano.

La “brigada internacional” de Zelensky

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, hizo un llamamiento a las armas de los voluntarios internacionales, poco después de que comenzara la invasión y él mismo rechazara las ofertas de ser sacado del país y protegido por los aliados. El 27 de febrero se formó la Legión Internacional de Defensa Territorial de Ucrania, con un emblema propio y destinada a los voluntarios internacionales que quisieran unirse a la “resistencia a los ocupantes rusos para proteger la seguridad del mundo”, según explicó un comunicado de la oficina del presidente. “Esta no es sólo una invasión de Ucrania. Es el comienzo de una guerra contra Europa”, dijo Zelensky.

La Legión Internacional tiene una página web para reclutar a más miembros, Fight For UA. “¡Únete a la Legión Internacional para la defensa de Ucrania!”, se lee en una de las llamadas a la acción. “Si tu nacionalidad no es ucraniana, pero estás contra la invasión rusa; si quieres participar de forma activa por la defensa de Europa y de la democracia; si tienes experiencia de combate…¡Es el momento de actuar”. Se avisa de que se provee de mantenimiento, de que no hace falta visado y de que la oferta está en vigor desde el 1 de marzo de 2022 hasta el final de la Ley Marcial.

Se dan los detalles paso a paso para unirse. Lo primero es presentar la solicitud en la embajada de Ucrania de cada país (“preguntar por el cónsul o el consejero de Defensa”). Hay que presentar los documentos que prueben la experiencia en el servicio militar. Luego hay que especificar los requisitos de ropa o equipamiento (“es preferible llevar su propio equipamiento, desde el casco al chaleco antibalas”). Cuando se llegue a Ucrania por medios propios, hay que firmar el contrato, y a combatir.

150 Voluntarios Extranjeros de la Legión Internacional 🇺🇦🌍,de todos los rincones del mundo han pagado el precio máximo en pos de esta noble cruzada por la libertad. pic.twitter.com/5yit5ZKqHR — Galileo 🇪🇸 (@GalileoArms) March 1, 2023

Según la regulación acordada en 2016, los extranjeros tienen derecho a unirse a las Fuerzas Armadas ucranianas de forma voluntaria o como contratistas, por un sueldo. Como han firmado un contrato y se han unido a las fuerzas regulares, no son combatientes extranjeros y deberían tener los mismos derechos que los ucranianos si son apresados por el enemigo. También pueden unirse a las llamadas Fuerzas de Defensa Territorial de Ucrania, una suerte de Ejército formado por voluntarios que han estado previamente enrolados en las Fuerzas Armadas y conocen bien los territorios que tienen que defender, aunque estén ya retirados.

Los aliados de Ucrania no parecen haber puesto demasiadas trabas a que acudan sus nacionales a la guerra. La ex primera ministra británica, Liz Truss dio un apoyo explícito a que sus ciudadanos fueran al combate si así lo deseaban. Ir a combatir es legal en Alemania, Francia, Letonia o Nueva Zelana. En España, si no se es miembro de las Fuerzas Armadas, en principio también. En la web del ministerio de Exteriores español, sin embargo, el mensaje es el contrario. “Se recomienda NO [sic] viajar a Ucrania bajo ninguna circunstancia”.