Hong Kong regalará medio millón de billetes de avión a visitantes de todo el mundo con la intención de volver a atraer turistas, ya que actualmente el turismo se encuentra en mínimos históricos. Así lo ha confirmado la Oficina de Turismo de Hong Kong.

La campaña, que costará alrededor de 250 millones de euros, tiene como objetivo volver a reactivar el turismo en la zona tras el cuello de botella que han supuesto las restricciones derivadas del coronavirus y que afectó incluso a las relaciones económicas con el resto del mundo.

El medio millón de billetes que se están repartiendo a través de la Autoridad Aeroportuaria han servido para intentar revitalizar un sector turístico hongkonés que se ha visto asfixiado prácticamente durante los tres últimos años.

Hasta el pasado 26 de septiembre, los viajeros que quisieran entrar en Hong Kong debían alojarse en un hotel, pagado por ellos, en el que hacer cuarentena, pero ahora mismo solo deben aceptar una serie de medidas de supervisión gubernamental durante tres días, como la realización diaria de test o la prohibición de entrar en ciertos espacios públicos. Aunque las pruebas Covid y el sistema de cuotas que implantó China son medidas que van a eliminarse.

Cómo conseguir los vuelos gratis a Hong Kong

Llegar a Hong Kong no supondrá ningún problema, ya que los billetes de avión se repartirán a través de las compañías aéreas. Sin embargo, estas se están repartiendo de forma progresiva dependiendo del lugar desde donde se vuele.

Por ejemplo, desde el 1 de marzo se pueden conseguir vuelos gratuitos en la web World of Winners para volar desde el sudeste asiático. A partir del 1 de abril se pueden obtener si vives en China continental. Como lo más probable es que no vivas en ninguno de estos sitios, debes saber que los vuelos procedentes desde España todavía no están disponibles y podrás hacerte con ellos. Estos saldrán a la venta a partir del 1 de mayo.

Esta iniciativa es una de las más potentes que se ha realizado nunca, ya que supondrá una gran inversión económica y permitirá a más de medio millón de personas conocer la región bajo el lema 'Hello Hong Kong'.