Francesco Lollobrigida, ministro y cuñado de Giorgia Meloni, no quiere que Italia ceda "a la idea de la sustitución étnica", en alusión a la teoría ultra del "gran reemplazo". Así se expresó durante un acto en Milán, en el que, al reflexionar sobre demografía e inmigración, opinó que no es posible que si "los italianos tienen menos hijos (…) los reemplacemos por otros". "Ese no es el camino", continuó el titular de Agricultura. Unas declaraciones que han generado este miércoles una enorme polémica en Italia y que la oposición ha calificado de "repugnantes".

"Son palabras repugnantes e inaceptables por parte de alguien en su cargo. Nos retroceden a los años 30 (del siglo pasado), son palabras que tienen el sabor del supremacismo blanco", ha dicho la nueva líder del Partido Democrático (PD), Elly Schlein. "Es vulgar propaganda racista", ha comentado, por su parte, el Movimiento 5 Estrellas (M5E). La intervención de Lollobrigida tuvo lugar en el Salón del Mueble de Milán, en el mismo acto en el que Meloni aseguró que no son necesarios más inmigrantes para hacer frente a las necesidades del mundo laboral, sino que las mujeres trabajen y que tengan hijos. Usada por Meloni Las declaraciones del ministro de Agricultura también causaron indignación al producirse el día en que el presidente italiano, Sergio Mattarella, visitó el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia. Son "crímenes atroces que no pueden ser perdonados ni olvidados", dijo desde allí Mattarella, al criticar sin tapujos al fascismo. Sin embargo, la realidad es que no es la primera vez que un representante de Hermanos de Italia, el partido de Meloni, usa esta expresión. La propia primera ministra italiana ya en octubre de 2016 denunció en Facebook lo que llamó "pruebas de sustitución étnica" en Italia. "En 2015, más de 100.000 italianos se han ido de nuestro país (…) En compensación, siempre en 2015, han desembarcado en Italia 153.000 migrantes", argumentó en aquella ocasión. "500.000 inmigrantes en tres años es una invasión planificada y buscada que tiene un nombre: ¡se llama sustitución étnica!", clamó nuevamente en 2017. "Algunos venden como un filántropo a George Soros [el magnate] olvidando que es simplemente uno que financia la sustitución étnica", repitió en 2018. Acabar con los blancos Pero Meloni no es la única entre los líderes de los partidos que actualmente integran el Gobierno italiano que se ha expresado de esta forma. "Estamos padeciendo una sustitución étnica programada", dijo el jefe de la Liga, Matteo Salvini, en 2017. La teoría de la sustitución étnica sostiene que las migraciones aspiran a terminar con la civilización blanca. En su versión actual, se remite principalmente al libro 'Le Grand Remplacement', del controvertido pensador francés Renaud Camus, publicado en 2011. En Europa, diversos políticos y representantes de la derecha radical han usado expresiones idénticas o similares. Entre ellos están el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, el líder de la ultraderecha holandesa, Geert Wilders, y el polémico ensayista francés y candidato en las últimas elecciones presidenciales, Eric Zemmour.