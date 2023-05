El histórico líder conservador italiano Silvio Berlusconi ha manifestado su intención de seguir al frente de su partido, Fuerza Italia, a pesar de su reciente hospitalización y a su avanzada edad de 86 años.

Berlusconi ha explicado en una entrevista con el periódico 'Corriere della Sera' que durante los 45 días de hospitalización la dirección del partido "no ha estado sola". "Y no estarán solos porque, naturalmente, voy a seguir ejerciendo mis responsabilidades como siempre he hecho como fundador y presidente de Fuerza Italia".

El dirigente conservador ha apelado a una renovación del partido del mismo modo que la formación ha prometido renovar la política italiana desde sus bases. "Pero para que la renovación sea creíble debemos empezar por nosotros mismos", ha apuntado.

Berlusconi no tiene un heredero político claro dentro de su formación y él mismo ha evitado en varias ocasiones avalar a ninguna otra figura política interna.

El ex primer ministro italiano --cargo que ocupó en hasta cuatro ocasiones-- salió del hospital el pasado viernes tras superar una neumonía y recibir tratamiento por su leucemia crónica. De estos 45 días hospitalizado ha pasado dos semanas en cuidados intensivos. "Ha sido duro, pero siempre he tenido confianza", ha indicado.

Fuerza Italia apoya el Gobierno liderado por el partido ultraderechista Hermanos de Italia de la primera ministra Giorgia Meloni, quien también cuenta con el respaldo del partido Liga, de Matteo Salvini.