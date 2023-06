Nicolás Maquiavelo, en su tratado político 'El Príncipe', lanzó algunas advertencias sobre las fuerzas mercenarías de las que algunos grandes gobernantes como Napoleón (que escribió sus propios comentarios a la obra del florentino) tomaron nota, pero quizá no Vladímir Putin. Esta es la opinión que tenía Maquiavelo de estas fuerzas militares:

"Las mercenarias y auxiliares son inútiles y peligrosas; y el príncipe cuyo gobierno descanse en soldados mercenarios no estará nunca seguro ni tranquilo, porque están desunidos, porque son ambiciosos, desleales, valientes entre los amigos, pero cobardes cuando se encuentran frente a los enemigos; porque no tienen disciplina, como no tienen temor de Dios ni buena fe con los hombres; de modo que no se difiere la ruina sino mientras se difiere la ruptura; y ya durante la paz despojan a su príncipe tanto como los enemigos durante la guerra, pues no tienen otro amor ni otro motivo que los lleve a la batalla que la paga del príncipe, la cual, por otra parte, no es suficiente para que deseen morir por él. Quieren ser sus soldados mientras el príncipe no hace la guerra; pero en cuanto la guerra sobreviene, o huyen o piden la baja".

Maquiavelo, por supuesto, pensaba en otro tipo de mercenaríso muy disinto de las presos excarcelados del grupo Wagner que se han sumado a un auténtico golpe de Estado, sino en las fuerzas que habían llevado a "la ruina actual de Italia" frente a poderes extranjeros.

"Los capitanes mercenarios -añadía- o son hombres de mérito o no lo son; no se puede confiar en ellos si lo son porque aspirarán siempre a forjar su propia grandeza, ya tratando de someter al príncipe su señor, ya tratando de oprimir a otros al margen de los designios del príncipe; y mucho menos si no lo son, pues con toda seguridad llevarán al príncipe a la ruina". El florentino recomendaba en cambio que un principado o una República tengan "milicias propias" dirigidas por el soberano.