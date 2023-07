Un tiroteo en la ciudad de Auckland, la más poblada de Nueva Zelanda, dejó al menos tres muertos y por lo menos seis heridos este jueves, horas antes del inicio de la ceremonia de inauguración del Mundial Femenino de Fútbol, informaron fuentes oficiales. El suceso se produjo a las 7.23 hora local (19.23 GMT del miércoles) en un sitio de construcción en la zona central de la ciudad, cuando el atacante entró en un edificio y abrió fuego, según la Policía. El comisionado policial explicó hoy que el atacante es un hombre de 24 años, quien a pesar de haber sido condenado al arresto domiciliario, tenía un permiso para trabajar en ese sitio de construcción. "Hay algunos indicadores de un historial de problemas mentales", acotó el comisionado de la Policía de Nueva Zelanda, Andrew Coster, al agregar que se baraja la posibilidad de que el incidente esté conectado con un problema laboral.

"Es con profundo pesar que puedo confirmar que dos personas han sido asesinadas", dijo el primer ministro neozelandés, Chris Hipkins, en un comunicado difundido por los medios locales. La Policía confirmó poco después que el agresor también murió en el ataque, por lo que la cifra de fallecidos se elevó a tres.

Al menos otros seis individuos resultaron heridos, entre ellos un policía, y fueron trasladados al Auckland Hospital. Tres de ellos están en estado de gravedad.

El tiroteo se produjo horas antes del inicio de la ceremonia inaugural del Mundial 2023 de Nueva Zelanda y Australia, a la que acudirán diversas personalidades y autoridades, y del primer partido del torneo, cuando las coanfitrionas neozelandesas recibirán a Noruega. Según Hipkins, las autoridades han evaluado que no se trata de una "amenaza a la seguridad de Nueva Zelanda" y que el torneo "se desarrollará según lo previsto".

Las dos naciones oceánicas acogerán entre este jueves y el 20 de agosto la gran cita mundialista, en la que por primera vez en la historia competirán un total de 32 selecciones nacionales femeninas. Tras el tiroteo, la FIFA expresó sus "profundas condolencias" por las víctimas. "La FIFA expresa su más sentido pésame a las familias y amigos de las víctimas que perdieron la vida tras el incidente ocurrido esta mañana en Auckland y nuestros pensamientos y oraciones están con quienes resultaron heridos en este trágico incidente", apunta en un comunicado el máximo organismo del fútbol mundial.

No afectará al Mundial

El tiroteo no afectará la organización del Mundial femenino de fútbol, que se inaugura esta noche en Nueva Zelanda y Australia, aseguró la Policía neozelandesa. "No tengo ninguna preocupación elevada por la FIFA: este es un país que es generalmente seguro", dijo el comisionado de la Policía de Nueva Zelanda, Andrew Coster, en una rueda de prensa desde Auckland retransmitida por la emisora pública Radio New Zealand. "Es seguro asistir a los partidos", precisó Coster al abordar el ataque que se produjo en un lugar en construcción cerca de donde se aloja la selección de Noruega, que hoy se enfrenta a Nueva Zelanda en Auckland en el partido inaugural de la cita mundialista.

La capitana de la selección noruega, Maren Mjelde, declaró que ella y sus compañeras se sintieron "seguras todo el tiempo" porque la FIFA cuenta con un buen sistema de seguridad en el hotel, según un comunicado publicado hoy por los medios. "Todo el mundo parece tranquilo y nos estamos preparando con normalidad para el partido de esta noche. Luego puede que tengamos que adaptarnos si hay alguna instrucción de las autoridades", precisó Mjelde.