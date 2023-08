La primera vuelta electoral ecuatoriana, marcada por la sangre y el dolor, vino de la mano de la sorpresa. Si bien se sabía que la correísta Luisa Gonzalez tenía su pase asegurado al segundo turno, el joven empresario bananero Daniel Noboa, de 35 años, se consolidaba como su rival en esa instancia, el 12 de octubre, contra todas las previsiones de los analistas que le daban un lugar testimonial en la contienda. Al escrutarse el 40% del padrón electoral, González, de Revolución Ciudadana, obtenía el 33,2% de las adhesiones. Noboa, en tanto, llegaba al 24,7%. Los ecuatorianos son, de esta manera, testigos de una pequeña broma de la historia. En 2006, Rafael Correa derrotó al magnate Álbaro Noboa y se consagró presidente. A 17 años de esa elección, su hijo, el candidato de ADN, consideró su sorpresivo segundo lugar como un hecho promisorio para el conservadurismo y una revancha familiar frente a una heredera de Correa. "En dos meses, el país tendrá a la primera mujer presidenta electa en las urnas o al presidente más joven de la historia". señaló el diario El Universo.

Los analistas estimaron que Noboa hijo podría reunir detrás suyo a todo el anticorreismo. A González le tocará la difícil tarea de buscar acuerdos con sectores de centroizquierda que nunca se llevaron bien con el expresidente Rafael Correa, entre ellos el movimiento indígena. "Este triunfo es por todo Ecuador. Festejo en nombre de todas las mujeres y me solidarizo con nuestros hermanos migrantes que tuvieron que desplazarse por falta de condiciones. A ellos, que sostienen la economía nacional, se les negó la posibilidad de votar. No les pueden negar la democrática", dijo a sus seguidores. Los ecuatorianos que residen fuera del país se vieron imposibilitados de sufragar por problemas técnicos.

"Vamos a construir una patria segura para que puedan volver. El país requiere paz, trabajo, educación, medicinas, que volvamos a ser libres. Debemos pedir todo, las mejores condiciones para vivir porque lo merecemos". En una alusión a su contricante dijo que el país no quiere un "(Guillermo) Lasso 2.0".

Su seguro adversario no se demoró en aparecer en público. Los sondeos no le asignaban posibilidades electorales. Sin embargo, el debate entre los candidatos, a comienzos de la semana pasada, mejoró su visibilidad. El voto escondido lo favoreció. "Tenemos que comenzar a hacer campaña. Tenemos un plan, un proyecto, esperamos que otros se sumen. La gente tomó su decisión. Tendré conversaciones, pero no alianzas. Mi alianza es con el pueblo y así ganaremos la segunda vuelta", dijo en su bunker. Con ADN, aseguró, "ganaron todas las personas que quieren un cambio, el joven que quiere un empleo, la familia que quiere seguridad, el empresario. Soy el político que quiere liderar a la nueva generación".

La ola de violencia

Más de 13,4 millones de ecuatorianos fueron convocados a las urnas y, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), participó el 82,26% de ese total, una cifra significativa teniendo en cuenta la zozobra que ha provocado en el país el aumento de la violencia política que, pocos días antes de los comicios, acabó con la vida del candidato del movimiento Construye, Fernando Villavicencio. También se eligieron a los 137 integrantes de la Asamblea Nacional (AN, Congreso). El correismo obtenía el 40% de los votos en las parlamentarias.

Ecuador ya no es el mismo. Desde el fin de la pandemia se transformó en un exportador de primer orden de cocaína desde su costa pacífica. La dolarización de la economía ha favorecido a su vez el flujo de billetes norteamericanos derivados del negocio ilegal. Las bandas locales, aliada de los carteles mexicanos, controlan las ciudades portuarias y se disputan los centros urbanos y son los responsables de una espeluznante ola de crímenes. Lasso acaba de suscribir un acuerdo con EE.UU. para perseguir sobre cielo ecuatoriano a los aviones que transportan droga.

Medidas excepcionales

Christian Zurita, quien ha reemplazado a Villavicencio, se ha quedado en el tercer puesto, con el 16,6% de los votos. "Es un orgullo haberlo representado. Ha sido una luz para Ecuador esta candidatura porque se basa en la estatura moral de quien ha entregado su vida. Nada de lo que arrepentirse. Hemos luchado contra la billetera de la mafia. Es posible constituirse alrededor de un ideal".

El empresario de la seguridad y exintegrante de la Legión Extranjera francesa, Jan Topic, quedó en cuarto lugar, con el 14,5% de los sufragios. Su proclama de “mano dura” y la promesa de ser el Nayib Bukele ecuatoriano logró captar la atención de una parte de la sociedad temerosa por los crecientes problemas de inseguridad.

Las elecciones se desarrollaron sin los temidos incidentes. Los candidatos llegaron a los lugares de votación celosamente vigilados por las fuerzas de seguridad. Zurita lo hizo, rodeado de militares y escudos un escudo antibalas. El propio candidato llevó un casco y un chaleco.

Lasso sin herederos

El impopular presidente Guillermo Lasso, quien tuvo que convocar a elecciones anticipadas para evitar una moción de censura de la AN, hizo un último esfuerzo por mejorar su imagen. "Así como le devolví al pueblo el poder, hoy el pueblo tiene el poder de elegir a las nuevas autoridades". Lasso no tuvo candidatos. Nadie ha peleado la presidencia y un lugar en el Congreso en su nombre. El exbanquero abandonará el Palacio Carondelet con pena y sin gloria el 25 de noviembre.

Victoria de los ambientalistas

Los ecuatorianos decidieron también sobre el destino de la extracción petrolífera del Parque Nacional Yasuní. Se trata de una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta. En sus cercanías viven los indígenas waorani y los pueblos no contactados tagaeri y taromenani. De acuerdo con el CNE, el "si" a que se ponga fin a la explotación de hidrocarburos obtenía el 58,8% de los votos, contra el 41,12%, a favor de la continuidad del negocio del oro negro. El bloque petrolero ITT, operado por la estatal Petroecuador, extrae unos 55.000 barriles por día, un 11% de la producción nacional. Sus actividades circundan una parte de el paraíso ambiental. "Se acabó la época de la explotación", había dicho antes de que se realizara la consulta Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). En caso de que se mantenga el resultado, Petroecuador tendrá un año para cerrar el bloque petrolero y desmantelar las instalaciones.