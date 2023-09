Ucrania sigue escéptica sobre la posibilidad de unas nuevas negociaciones para un alto al fuego en la guerra con Rusia. Más aún, Kiev también denuncia que Rusia está intentado "sembrar el caos" en África para ocultar su debilidad. Así se ha expresado este viernes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en el Foro Ambrosetti de Cernobbio (Italia), una de las citas financieras más importantes de Europa.

“Están tratando de crear caos en África. (Pero) no están demostrando ser fuertes, sino distrayendo al mundo. El terror no significa fuerza”, ha considerado Zelenski. El objetivo es "distraer al mundo" de "lo que Rusia es hoy", ha dicho al hablar sobre la presencia de mercenarios rusos en el continente africano. "La fuerza, cuando es verdadera, no conduce a la guerra, sino a la paz. La paz será nuestro resultado común", añadió Zelenski.

Prigozhin, la prueba

Al hilo de este razonamiento, Zelenski descartó que haya llegado el momento para negociar con Moscú y también consideró que la muerte de jefe del grupo de mercenarios Wagner, Yevgueni Prigozhin, es prueba de ello. "Si realmente Putin asesinó a Prigozhin, y seguimos esperando confirmación de ello, estaría demostrando aún más su debilidad" y que le "tenía miedo”, dijo el líder ucraniano.

"La promesa de ciertas garantías a Prigozhin y su posterior asesinato demuestra la debilidad de las palabras de Putin. Es imposible ir a negociar con Putin porque no puede mantener sus propias palabras y promesas", sostuvo. "Todo esto confirma que no podemos confiar en Putin y que su palabra no vale nada”, insistió.

Grupo de los Siete

En este contexto, el mandatario ucraniano ha agradecido también el apoyo a Ucrania de Italia, país que el año que viene ejercerá la presidencia de turno del grupo G7. "Queremos agradecer a Italia el apoyo político que nos ha dado y también a la Unión Europea (UE) por apoyar nuestra candidatura y nuestros compromisos para garantizar la seguridad de nuestro país. Estoy seguro de que este es el momento de tomar decisiones fuertes para nuestra seguridad y para Europa", añadió. En esta línea, Zelenski saludó especialmente el compromiso de Italia para proporcionar a Ucrania el sistema italo-francés SAMP/T, un mecanismo avanzado de defensas antiaéreas.