Con el susto todavía en el cuerpo, los pasajeros de un vuelo Ryanair procedente de Marrakech llegaron este sábado a Zaragoza a las 14:12 horas, sin apenas retraso a pesar de la tragedia vivida en Marruecos. Con sus maletas y mochilas fueron desfilando por el vestíbulo del aeropuerto en un ambiente de cierta expectación y emoción. El cansancio se reflejaba en sus rostros. Y no es para menos. La mayoría no pudieron dormir en la fatídica noche en la que un fuerte terremoto sacudió a Marruecos, lo que ha provocado más de mil muertos y centenares de fallecidos. Muchos tuvieron incluso que pasar la noche al raso en la calle por precaución.

«Todavía llevo el susto en el cuerpo», decía una de las primeras pasajeras en aparecer. No era un desembarque sin más. Hacía unas 15 horas les había tocado vivir una experiencia que nunca olvidara y eso que nadie decía haber sufridos daños personales. El mayor alivio lo recibían al reencontrarse con sus allegados y amigos, que les esperaban en la terminal con ansia de verlos.

En muchos casos se trataba de personas de origen marroquí que habían viajado para ver a su familia. Es el caso de María Zaroualy, una joven de 14 años, que regresaba del reino alauita junto a su madre, con quien vive en Lodosa, un municipio de la Ribera navarra. «He pasado miedo, mucho miedo», reconocía. «Estábamos tranquilos en casa y de repente empezó a vibrar todo. Al principio no pensamos que fuera un terremoto, sino algo del gas...», narraba.

«Salimos a la calle nerviosos y fuimos a un descampado». Allí pasaron toda la noche. «No he dormido», se lamentaba. Hasta la seis de la mañana no pudo regresar a casa. «Por suerte donde estábamos son casas nuevas y no se han derrumbado, pero la ciudad vieja está toda destruida. Hemos pasado mucho miedo. Era la primera vez que vivía un terremoto», explicaba todavía sobrecogida por lo vivido.

«Pensaba que pasaba una maquinaria grande. Se movía todo. Fue una sacudida muy fuerte», contó Miriam Chouay, que fue a Marruecos a «arreglar» unos papeles. En el aeropuerto le esperaba su marido, Aurelio, con quien vive en Remolinos. «En cuanto pasó, hice las maletas y me fui directa al aeropuerto, que es un lugar abierto y más seguro». Allí pasó la noche. «Nunca en mi vida había vivido algo así, tardé en reaccionar porque no sabía lo que era un terremoto», decía.

«Estaba a dos horas de Marrakech, pero aún así se ha sentido. Temblaba la casa. Mi madre pensaba que se caía», explicó la joven Nassima, que vive en Huesca con su familia. «Al principio creí que era una boda, que había gente bailando», decía entre risas quitando dramatismo al asunto.

En pijama fuera del hotel

El otro perfil de los viajeros era de turistas que habían viajado a conocer los encantos de Marruecos. Así lo hizo el zaragozano Javier Ponzano, 29 años, que en el momento del seísmo estaba en una conocida plaza de la ciudad tras cenar en la terraza de un restaurante. «He tenido un poco de suerte. Debo de estar agradecido por pasarme en un sitio abierto», apuntó. «La primera sensación fue que igual era una bomba o un atentado», confesaó.

«Ha sido un poco caos. Sobre todo por el factor humano: todo el mundo con prisas, con ganas de quererse ir del sitio», explicó el joven, cuyo relato sobre el desconcierto que se vivió en Marrakech coincide con el todos los testimonios. «Circular por la zona céntrica y la Medina era imposible. La gente estaba muy nerviosa y saturada, al borde el infarto. Y un montón de escombros», al tiempo que lamentaba el elevado número de fallecimientos que se ha producido.

Para Feli Garcia, el viaje también era de placer. «Hemos pasado un buen susto. Ya sabemos lo que es un terremoto y cómo hay que actuar», afirmó. A ella le pilló en la habitación del hotel, junto a sus dos hijas, su pareja y las otras dos hijas de esta. «Salimos en pijama a la calle y a los 20 minutos se volvió a sentir otro temblor», recordó. En su caso, pudieron regresar al alojamiento y dormir, aunque «con cierto respecto» ante el temor a nuevas replicas.