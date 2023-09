Debería haber sido un fin de semana de fiesta y celebración pero el terremoto de 6,7 grados que ha afectado Marrakech lo ha echado todo a perder. Medio centenar de valencianos, entre ellos la directora general de Turismo, Esther Labaig, están sanos y salvos pero han vivido de primera mano el horror del terremoto.

El notario, pintor, profesor y ex directivo del Valencia CF Ximo Serrano es uno de los valencianos que vivió en primera persona el terremoto de Marruecos. Forma parte del grupo que había acudido a una boda en Marrakech y se encontró, de repente, con "una sensación que jamás había vivido ni imaginado. Estábamos en plena cena, en un jardín, y empezó a temblar todo. No sabes lo que es un terremoto, pero te das cuenta enseguida". La reacción inmediata de todos fue "salir corriendo, pero con una velocidad que no te imaginas". Porque la celebración estaba teniendo lugar en un espacio exterior, lo más seguro para estos casos "pero había unas edificaciones cerca. Salimos rápidamente a una zona en la que nos encontramos más seguros". Tanto es así, como que cerca del lugar de la celebración había una torre y "teníamos el temor de que pudiera derrumbarse".

El hotel está "lleno de escombros y grietas". Tanto, como que "hemos tenido que alojarnos en una zonas como de casitas que tienen también. Parece que estemos en un cuartel, pero en estos momentos es lo único que podemos hacer. Nos sabe fatal porque lo que hay aquí es impresionante. Y lo sentimos sobre todo por la gente, porque son muy amables y esto es un desastre auténtico".

La avanzadilla valenciana regresará en el calendario previsto porque "habíamos pensado en adelantar el regreso, pero imaginamos cómo debe estar el aeropuerto. No lo hemos considerado prudente".