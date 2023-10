Al menos un manifestante ha muerto y otros tres han resultado heridos este lunes después de que varios hombres dispararan contra unos manifestantes que estaban llevando a cabo el bloqueo de una carretera en el municipio de Malacatán, en el oeste de Guatemala.

El Ministerio de Gobernación ha confirmado que la Policía Nacional ha detenido a once personas vinculadas con los sucesos, cerca del cuartel militar del Ejército en dicho municipio. "En el incidente estuvieron involucradas cerca de 50 personas que llegaron con armas de fuego, palos y piedras con la intención de desalojar a los manifestantes", reza un comunicado.

Las autoridades, que no han identificado por el momento al fallecido, de 48 años, han incautado cuatro armas de fuego de diferente calibre y dos vehículos. También han denunciado que un vehículo policial y uno particular han resultado dañados al incendiarlos. Por su parte, el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha condenado "la violencia que grupos de choque han desatado en Malacatán" y ha exigido a las autoridades que "velen por la seguridad de quienes pacíficamente manifiestan", garantizando que "este hecho no quede impune".

En las últimas semanas, miles de personas han cortado las carreteras del país en protesta por las acciones del Ministerio Público, que registró la sede del Tribunal Supremo Electoral (TSE), donde incautó las actas de las elecciones presidenciales.