Entre el dolor y el trauma, Maine lanza después de 48 horas un respiro de alivio. El cadáver de Robert Card, el hombre que mató a 18 personas e hirió a otras 13 el miércoles en un tiroteo masivo doble en una bolera y un bar-restaurante de Lewiston, ha sido localizado este viernes por la tarde por la policía estatal. El cuerpo mostraba indicios de suicidio por arma de fuego, según confirmaron las autoridades en una breve rueda de prensa organizada por la noche, y fue hallado en una zona boscosa de la vecina localidad de Lisbon.

El cadáver estaba muy cerca de la planta de reciclaje donde trabajó Card, que había sido despedido recientemente. Se hallaba también a menos de dos kilómetros del embarcadero del río Androscoggin donde se encontró abandonado el miércoles por la noche el coche que el militar en la reserva usó en la matanza, y donde este viernes se habían centrado parte de las operaciones de la intensa búsqueda que se ha desarrollado durante dos días, en la que han participado centenares de agentes locales, estatales y federales.

“Respiro aliviada al saber que Robert Card ya no es una amenaza para nadie”, dijo la gobernadora, Janet Mills, en la comparecencia nocturna ante la prensa, donde anunció que había informado al presidente, Joe Biden. “Esta noche la ciudad de Lewiston y el estado de Maine pueden empezar a avanzar en el largo camino de la sanación”, dijo.

Levantado el confinamiento

El cuerpo de Card se localizó este viernes a las 19.45 hora local. Menos de tres horas antes, el comisionado de seguridad pública de Maine, Michael Sauschuck, había anunciado en una rueda de prensa previa que levantaban las instrucciones de confinamiento que desde la tragedia, la peor matanza masiva que ha vivido Estados Unidos este año, habían instado a los vecinos de la región a quedarse en sus casas mientras se desarrollaba la búsqueda.

Por la noche Sauschuck anunció que se levantaban también las restricciones que se habían anunciado en cuatro localidades para el inicio de la temporada de caza de ciervo con rifle, que arranca este sábado. Y a los teléfonos móviles de Lewiston llegó una notificación con una alerta de seguridad pública: “Acabó la búsqueda del señor Card. Acaban las precauciones. La caza puede continuar”.

Preguntas por contestar

Quedan aún preguntas por contestar y las autoridades anunciaron que ofrecerán más información este sábado por la mañana. No se sabe, por ejemplo, cuándo exactamente se quitó la vida Card.

Tampoco hay información oficial sobre una nota que había dejado, pero desde el anonimato fuentes policiales habían avanzado el viernes a varios medios que se trataba de una nota de suicidio dirigida a su hijo, pues según CNN indicaba que no esperaba estar vivo cuando la encontraran.

Mills, la gobernadora, reconoció en la rueda de prensa que la muerte de Card “puede no dar consuelo a muchos”. Y era algo que confirmaba en unas declaraciones a ‘The New York Times’ Leroy Walker, miembro del consejo municipal de Auburb, la localidad vecina de Lewiston, cuyo hijo Joseph se cuenta entre las 18 víctimas mortales de la masacre. “Esperaba que lo encontraran vivo”, dijo, aunque reconoció que la noticia “hará a la comunidad sentirse mejor. No representa más peligro”.

Comunicado de Biden

El presidente Biden emitió un comunicado tras recibir la noticia donde volvió a recordar la tragedia y el trauma de las familias y comunidades afectadas de todo el país y la "devastación de la violencia de las armas de fuego". "Los estadounidenses no deberían tener que vivir así", escribió el mandatario, que urgió de nuevo a los republicanos en el Congreso a colaborar para reforzar el control de armas de fuego y prometió seguir trabajando para "acabar con esta epidemia".