Gaza sigue siendo reducida a escombros mientras su población no da abasto para contar los muertos. En las últimas 24 horas, el ejército israelí ha atacado 600 objetivos en la Franja, según han informado sus portavoces, un sinfín de bombardeos que han ido acompañados por la intensificación de sus operaciones terrestres. Las últimas informaciones que llegan de la Franja, donde la presión de Estados Unidos ha logrado que se restablezca parte de la señal telefónica, aseguran que las tropas israelíes combaten a estas horas en las afueras de Ciudad de Gaza, la capital del enclave y su ciudad más poblada. El asedio por tierra, mar y aire corre en paralelo a una campaña de relaciones públicas lanzada en los últimos días por Israel con el objetivo aparente de preparar al mundo para el posible bombardeo de más hospitales, colegios y otras infraestructuras civiles.

El rosario de crímenes de guerra que Israel está cometiendo en Gaza, no muy distinto a los que Hamás cometió en el sur de Israel, solo que a una escala mucho mayor, parece no tener fin. El Ejército lleva desde el domingo enviando avisos al hospital Al Quds de Ciudad de Gaza, donde se amontonan unos 400 pacientes y más de 12.000 desplazados, para que sea evacuado. Los bombardeos en sus inmediaciones se han intensificado, a pesar de que los médicos del hospital insisten en que no hay forma de trasladar a los pacientes porque los centros sanitarios que siguen abiertos están colapsados.

Según el último informe de la Organización Mundial de la Salud, publicado el pasado jueves, el 64% de los centros de atención primaria y el 34% de los hospitales han dejado de funcionar por la falta de combustible o los 35 ataques que han afectado a instalaciones sanitarias. Nada de eso ha forzado a Israel a cambiar su política, más bien al contrario. “Bajo los hospitales, colegios, mezquitas y viviendas de Gaza se esconde el horrible submundo del terrorismo de Hamás”, asegura el Ejército israelí en su cuenta de X. “Para desmantelar a Hamás debemos desmantelar los túneles”.

Advertencias a los hospitales

Como parte de esa campaña de la hasbará (explicación en hebreo) para justificar las violaciones del derecho internacional humanitario, el ejército lleva días sugiriendo que está dispuesto a atacar el hospital Al Shifa, el más importante y poblado de Gaza. Sostiene que debajo está el cuartel general de Hamás, una afirmación que trata de sustentar con supuestas confesiones de prisioneros interrogados, audios fantasma y recreaciones en 3D del subsuelo del hospital. “El terrorismo no puede estar en un hospital y el ejército actuará para desenmascarar cualquier infraestructura terrorista”, ha dicho el IDF refiriéndose a Al Shifa.

La cifra de muertos y heridos es colosal y completamente insólita en décadas de conflicto. Hay más de 8.300 fallecidos y 20.000 heridos, la gran mayoría civiles, según el ministerio de Salud de Gaza. Entre los muertos aplastados por las bombas, 3.457 niños, a los que hay que sumar un millar de desaparecidos. Un Guernica televisado. En el ataque de Hamás sobre Israel murieron casi 1.400 personas, la mayoría también civiles

Esa cifra de niños palestinos aplastados por las bombas en poco más de tres semanas supera a la suma de todos los menores muertos en conflictos armados desde 2019, según Save the Children. “Todo aquel que se atreva a acusar a nuestros soldados de crímenes de guerra es un hipócrita mentiroso que carece de la más mínima moralidad. Nuestro ejército es el más moral del mundo”, dijo el sábado el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu.

A las puertas de la capital de Gaza

Diversas fuentes aseguran que se están produciendo intensos combates en las inmediaciones de Ciudad de Gaza, donde vivían 600.000 personas antes de la guerra y que Israel ha ordenado "evacuar". Sus tanques habrían avanzado cerca de 3 kilómetros desde la valla que separa el enclave de Israel, aunque las últimas informaciones de Al Jazeera afirman que podrían estar en retirada.

En otros frentes de la guerra, que no acaban de abrirse pese a las constantes escaramuzas, Israel bombardeó plataformas de lanzamientos de cohetes den Siria y Líbano, desde donde sigue recibiendo ataques de moderada entidad. Y paralelamente continúan las redadas e incursiones violentas de las tropas y colonos israelíes en pueblos y ciudades de la Cisjordania ocupada.

Más de 100 muertos en Cisjordania

En las últimas horas habrían muerto al menos cinco palestinos en distintos puntos del territorio parcialmente administrado por la Autoridad Palestina (ANP), elevando a más de un centenar los fallecidos aquí desde el 7 de octubre. En Cisjordania no gobierna Hamás y su actividad militar lleva años seriamente restringida por la propia ANP, que coopera estrechamente con Israel en materia de seguridad.

Lejos de amainar, todo este desaguisado parece que va para largo. El responsable militar de Frente Interno , Rafi Milo, dijo el domingo que los combates podrían prologarse "durante meses" y llamó al país a mantener una "rutina de emergencia". De momento, las grandes potencias siguen permitiéndolo y el potencial de desestabilización mundial no deja de crecer. A las masivas manifestaciones de apoyo a los palestinos en todo el mundo, hay que sumarle el creciente hostigamiento contra la comunidad judía y los israelíes de la diáspora, como se vio el domingo en el aeropuerto de Daguestán, donde una multitud trató de cazar a los pasajeros israelíes.