El presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, "está emulando los consejos populistas de argentinos y alrededores", afirmó este miércoles el exmandatario Mauricio Macri (2015-2019).

El referente de la coalición Juntos por el Cambio (centroderecha), la gran derrotada en las elecciones argentinas del 22 de octubre, hizo esta afirmación en Buenos Aires, durante la celebración del Foro ABECEB, en cuya decimotercera edición participó junto al expresidente del Gobierno español Mariano Rajoy (2011-2018).

"Estamos jaqueados (por el populismo)", dijo Macri, quien alertó que hay que "actuar con rapidez y velocidad" y "reconstruir las instituciones para que pueda haber debate entre los líderes" y así enfrentarse al populismo.

El expresidente argentino indicó que la manera de "resistir" las mentiras impulsadas por los populistas es que los líderes que abogan por no gastar, por equilibrar las cuentas "y no regalar" se reúnan en foros como Libertad y Democracia, creado en marzo pasado con la participación de líderes conservadores de América Latina.

"Los locos que tenemos esta vocación que no vamos al gobierno a enriquecernos", "tenemos que tener los cojones (sic) de decir que no, claramente hay que decir que no", afirmó Macri, quien dijo que en España "se gastan todas las reservas" e hizo un guiño a Rajoy.

El político del Partido Popular español (centroderecha) completó que el populista "jamás" cumple sus promesas, sino que "suelta unos billetes", y puso como ejemplo a su hijo, al que el Estado español le ha dado 400 euros (unos 422 dólares) por cumplir 18 años.

Rajoy calificó de "demencial" y "absurdo" que se le prometan 20.000 euros cuando se acabe la carrera, en alusión a la denominada "herencia universal", ayuda económica promovida por Sumar (izquierda), socio del socialista Sánchez en el Gobierno español en funciones y que negocia para formar un nuevo Ejecutivo. No obstante, esta ayuda no está en vigor.

Según Macri, el populismo que, en su opinión, ejerce el Gobierno español es el que facilitó que Rajoy se sumara al foro Libertad y Democracia, promovido por, entre otros, el exmandatario chileno Sebastián Piñera e integrado por exjefes de Estado latinoamericanos.

Macri y Rajoy dedicaron gran parte de su alocución a criticar el populismo, en un panel bajo el epígrafe "Una nueva era para la construcción del poder global" en el foro que se lleva adelante bajo el lema "Despertó un nuevo orden mundial", que debate este miércoles en Buenos Aires sobre geopolítica, sustentabilidad y transición energética, entre otros asuntos.

"Yo creo que el populismo se inventó en Argentina", afirmó Macri, quien agregó que, por su culpa, Latinoamérica "es la región que menos se ha desarrollado en las últimas décadas".

En el panel junto a Macri y Rajoy estaba prevista la participación del expresidente de Uruguay Luis Alberto Lacalle Herrera -padre del actual mandatario, Luis Lacalle Pou-, pero se encuentra en internación domiciliaria tras sufrir el 22 de octubre un accidente vascular.