298 abogados y 117 ONG han presentado en la Corte Penal Internacional de La Haya una demanda para que se investigue por genocidio a Israel. Cargan contra los crímenes que habría cometido el Ejército hebreo en su ofensiva contra Gaza, y que incluyen matanzas de civiles, el sitio de la Franja y la transferencia forzosa de civiles del norte al sur.

Están encabezados por el abogado francés Gilles Devers, conocido por haber conseguido que los tribunales europeos anulen el acuerdo de pesca entre Marruecos y la UE por la ocupación del Sáhara Occidental. Los firmantes piden también una investigación de "todos los crímenes despreciables perpetrados el 7 de octubre por Hamás", que califican de masacre de civiles, incluidos niños.

En el texto de 52 páginas, al que ha tenido acceso este diario, piden que se examine la respuesta israelí "desde el punto de vista del crimen de genocidio y otros crímenes previstos" por el Estatuto de Roma, el texto fundacional de la Corte Penal Internacional (CPI) .

“Nos basamos en el criterio del delito de genocidio tal como lo establece la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. Somos consciente de que se trata de un esfuerzo a largo”, explica a este diario el propio abogado. Es el primer paso para presentar, más adelante, una querella ante la Corte con los mandatos recibidos por familiares de las víctimas de los bombardeos en Gaza. Despliegan así una fuerza legal importante que puede hacer avanzar la causa contra Israel.

La CPI se declaró competente hace dos años para investigar los crímenes de guerra cometidos en los Territorios Ocupados palestinos y en Israel desde la guerra contra Gaza de 2014. La Corte ha confirmado a este diario que tienen ya un "equipo dedicado" a investigar estos presuntos crímenes, pero no explican por qué no se ha avanzado en el caso ni cuantas instancias tienen abiertas.

El Fiscal general, Karim Khan, ha subrayado recientemente que es competente para investigar, y pide que se remita información, pero ha alegado falta de recursos para justificar la diferencia entre la rapidez con la que se ha actuado en el caso de crímenes de guerra cometidos por el presidente ruso, Vladímir Putin, y el caso de Palestina.

Demanda por genocidio contra Israel

En la demanda de investigación presentada por los abogados contra Israel, se pone el foco en desgranar el derecho aplicable: "genocidio por muerte", "genocidio por atentado grave contra la integridad física o mental", "genocidio por sumisión intencionada de las condiciones de existencia para conseguir la destrucción total o parcial de un grupo".

Apunta también a otros crímenes previstos en el Estatuto de Roma, que define las competencias de la corte. Entre ellos, "la deportación o transferencia forzosa de poblaciones", "persecución", "homicidio intencionado", "ataque contra las personas civiles" y "ataque contra personal o bienes empleados por las misiones internacionales de ayuda humanitaria":

Una de las partes más importantes y difíciles de probar en un genocidio es la intención genocida. Los abogados de esta demanda ponen como ejemplo varias declaraciones de los líderes israelíes. El propio presidente del país, Isaac Herzog, por ejemplo, aseguró que "es la nación entera [palestina] la que es responsable" y que "no es cierta esa retórica sobre que los civiles no sabían nada y no estaban involucrados". O la del ministro de Energía, Israel Katz, que ha afirmado: "¿Ayuda humanitaria en Gaza? No se va a encender ningún interruptor eléctrico, no va a haber agua y ningún tanque de combustible va a entrar hasta que los secuestrados por Hamás regresen". Las brigadas Al Qassam, brazo armado del partido Hamás, secuestraron en su ataque a cooperativas agrícolas y un festival de música a al menos 240 personas, según datos oficiales israelíes. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, por su parte, ha asegurado que "no iba a haber electricidad, agua o combustible en Gaza" porque "estamos luchando (dijo) contra animales humanos".

No es difícil porque es "reconocido"

“Ha sido una iniciativa de abogados (no de fiscales ni de jueces) que hemos emos visto hechos que merecen una investigación. Los hemos analizado, visto qué ley es aplicable y se los hemos remitido al Fiscal”, explica Gilles Devers por teléfono desde París. En la CPI es el Fiscal el que toma la decisión de inculpación, recuerda. Ahora se debería pasar de la fase de instrucción a la "investigación en profundidad". “Ayer nos recibió la oficina de víctimas la Corte, y tuvimos una reunión de trabajo de dos horas. La pregunta que se plantea es cómo organizar el trabajo de los investigadores si Israel les prohíbe la entrada al lugar de los hechos”.

El abogado considera que la definición de genocidio “no es filosófica ni histórica, sino que resulta de la ley, estatutos de la Corte y la jurisprudencia”. Considera que hay “todo tipo de elementos objetivos en el caso y que ya se han establecido: el cortar el agua y la electricidad, el racionamiento de los suministros de alimentos, el bombardeo de viviendas de civiles o los desplazamientos masivos de población, bajo la amenaza de muerte y destrucción de los que se queden”.

A todo esto le acompaña, asegura, un “proceso de deshumanización” de los gazatíes. “A nivel de investigación, tampoco es de las más complicadas, porque la mayoría de los hechos son reconocidos abiertamente por líderes y oficiales del Ejército israelí”.

Masacre en Gaza

Al menos 10.000 palestinos, la mayoría niños, han muerto en los ataques israelíes como respuesta al ataque de Hamás del pasado 7 de octubre, en el que al menos 1.400 israelíes murieron a manos de los milicianos del grupo islamista, considerado terrorista por la UE.

Israel ha atacado sostenidamente tanto en el norte, donde dice que está la base de Hamás, como en el sur, donde dijo a la población que debía evacuar. La Organización Mundial de la Salud ha documentado 108 ataques contra la asistencia sanitaria en la Franja de Gaza, de ambulancias a hospitales.

En declaraciones a la agencia francesa AFP, el abogado Devers ha subrayado como relevante para el caso la privación del acceso a la atención médica y a los medicamentos, la organización de una escasez de alimentos, la privación del acceso al agua potable, los desplazamientos forzados de población y los "bombardeos inhumanos contra la población civil". “Todos estos elementos materiales se combinan con un discurso deshumanizador”, ha añadido.

Israel no es un Estado adscrito al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, pero eso no es óbice para que sus líderes puedan ser investigados por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o genocidio, entre otros. Rusia tampoco reconoce al Tribunal, pero el presidente ruso, Vladímir Putin, tiene una orden internacional de arresto por el presunto secuestro de niños ucranianos para llevarlos a Rusia en el marco de la invasión de Ucrania. Eso le impidió asistir a Sudáfrica para la pasada cumbre de los BRICS.

Entre los firmantes se encuentran organizaciones no gubernamentales de Canadá, Francia, Bélgica o Palestina, así como internacionales como la Unión Judía por la Paz. Tanto el presidente colombiano, Gustavo Petro, como el argelino, Abdelmajid Tebboune, han apoyado el llamamiento a una investigación por genocidio.