La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este viernes que España no participará en una eventual misión de la Unión Europea en el Mar Rojo frente a los ataques de los hutíes de Yemen y ha negado "presiones" de EEUU para que forme parte de la operación Guardián de la Prosperidad, que lidera este país.

Robles ha avanzado esta decisión en declaraciones a los periodistas en el Centro de Estudios de la Defensa (Ceseden) después de que la UE haya propuesto una misión específica para patrullar el Mar Rojo, aunque, según la ministra, aún no está definida y, en todo caso, sería "no ejecutiva", es decir, con función de asesoramiento sin mandato de combate.

La ministra ha dejado claro que España no recibe "presiones" de nadie, ni siquiera de Estados Unidos, para tomar una u otra decisión en el Mar Rojo y ha reafirmado el "agradecimiento" del Gobiero norteamericano por el compromiso de las Fuerzas Armadas españolas en las misiones exteriores. Robles ha subrayado que España es un país firmemente "comprometido" con la paz y es el que "valora y decide" en qué misiones participa.

La propuesta de la UE es anterior al ataque perpetrado este jueves por fuerzas militares estadounidenses, que, junto con el Reino Unido y el apoyo de Australia, Baréin, Canadá y los Países Bajos llevaron a cabo ataques contra varios objetivos en Yemen utilizados por los rebeldes hutíes.

"No entramos a juzgar las actuaciones de otros países", ha dicho Robles en referencia a ese ataque, a la vez que ha recalcado que la posición de España "ha sido siempre muy clara: apoyamos la paz en el mundo y desde el principio hemos dicho que no vamos a participar en el Mar Rojo porque estamos firmemente comprometidos con otras misiones", ha incidido la ministra. Al respecto, Robles ha recordado que muestro país participa "con esfuerzo" en 17 operaciones en el exterior, tanto de la OTAN como de la UE y la ONU, entre ellas, la operación Atalanta de lucha contra la piratería en el Océano Índico, a la que aporta la fragata Victoria, y que "está siendo muy demandante".

Excusas por activa y pasiva de Estados Unidos

La ministra ha reiterado su "máximo" respeto a las actuaciones que realicen otros países, un respeto -ha dicho- "que hace que nosotros como españoles seamos los que decidamos, valorando siempre en cada momento nuestras disponibilidades y capacidades, dónde intervenimos, siempre bajo el paraguas de OTAN, de la UE y de ONU", ha subrayado Robles.

A finales de diciembre Bruselas sugirió que se destinaran los medios de Atalanta para la operación Guardián de la Prosperidad, la coalición internacional liderada por Estados Unidos, frente a los ataques de los hutíes, lo que España rechazó. Fue poco después de que Estados Unidos incluyera a España en la coalición impulsada por EEUU en unas declaraciones del jefe del Pentágono, que España negó, y por las que el Gobierno español ha recibido excusas "por activa y por pasiva" de parte de la administración norteamericana, según fuentes de Defensa.

La nueva misión europea para proteger a los buques de los golpes de misiles y drones, ante la cada vez más grave escalada en la zona, colaboraría con la operación Guardián de la Prosperidad y con otros aliados. Pero sería independiente, según la propuesta confidencial enviada por el Servicio de Acción Exterior de la UE (SEAE) a los Estados miembros. La titular de Defensa ha precisado que aún no se sabe el alcance de la misma ni siquiera si se va a aprobar, por lo que ha instado a no especular y, mientras tanto, ha insistido en que la posición de España "por sentido de la responsabilidad y por compromiso con la paz, es no intervenir".

No obstante, fuentes de Defensa han precisado que en caso de que se apruebe la misión europea todo apunta a que podría ser una ampliación de la misión AGENOR de la UE, que actualmente lidera Francia, y que realiza labores de vigilancia en el Estrecho de Ormuz y el Golfo Pérsico arábigo.