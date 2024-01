Coreografía de ataques aéreos en Oriente Próximo: a un golpe de los Estados Unidos en los rebeldes proiránis en Yemen, y a otro de Israel contra guardias revolucionarios iranís en Damasco, han respondido milicias próximas a Irán en Irak, todo ello en medio de la paulatina y hasta ahora no detenida ampliación del conflicto entre Israel y Hamás.

La jefatura del Comando Central de las fuerzas norteamericanas desplegadas en el exterior ha confirmado en la tarde de este sábado el bombardeo en tierra de una instalación de lanzamiento de misiles hutí. Según comunicado difundido por el USCENTCOM, el bombardeo ha tenido lugar repartido en varias oleadas a las 4 de la madrugada, hora de Sanaa. El objetivo ha sido un misil antibuque en manos de los hutíes listo para su lanzamiento.

Según ha informado el Pentágono, el misil apuntaba al golfo de Aden y estapa "preparado para lanzar". Los mandos de la operación Prosperity Guardian determinaron que esa batería y el misil "representaban una amenaza para los buques mercantes y los buques de la US Navy en la región", por lo que consideran el ataque como una acción "en defensa propia".

Las fuerzas navales norteamericanas que operan en la zona con ayuda de un paulatino goteo de aportaciones de aliados tienen identificados seis tipos de misiles antibuque en manos de los hutíes. La mayoría de ese arsenal es de procedencia iraní, si bien el mantenimiento, según han asegurado los hutíes, lo realizan ellos mismos con ingenieros formados en India, Irán, Rusia y Corea del Norte.

Entre esos misiles en manos de los hutíes, el cohete Asef, de diseño iraní basado en el Fateh 313 que exporta el régimen de los ayatolás, es el más potente y de mayor alcance, con más de 200 millas de autonomía. Según informaciones no oficiales sobre el ataque de esta madrugada, es uno de esos cohetes el que han destruido las fuerzas norteamericanas.

En Irak

En la misma jornada, la base iraquí de Al Asad, principal concentración de fuerzas norteamericanas anti Estado Islámico en la provincia de Anbar, ha sido objetivo de un intenso bombardeo con misiles atruibuido a milicias proiraníes.

El ataque, según ha informado Europa Press, fue confirmado inicialmente por la agencia oficial de noticias iraquí NINA y posteriormente verificado por una fuente de seguridad al diario 'Baghdad Al Youm'.

Según ese diario, los cohetes partieron de la localidad de Al Baghdadi. Pero el ataque no es autoría del ISIS, sino de sus rivales chiís. Las milicias de la Kataib Hizbolá (Resistencia Islámica de Irák) han reivindicado el ataque.

El ataque en Irak se enmarca entre las posibles respuestas de proxys de Teherán a la muerte de cuatro miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán, en un tercer ataque, este supuestamente israelí, sobre Damasco.

Este intercambio de bombardeos, incluido el preventivo de la marina norteamericana, tiene lugar en un fin de semana previo a la posible consolidación en la UE de una mayoría de países a favor del envío de fuerzas navales al mar Rojo, entre las que no estarán las españolas. Como adelantó Silvia Martínez desde Bruselas, al menos seis países, entre ellos Alemania, Italia y Bélgica, estarían dispuestos a aportar buques de guerra al aseguramiento del tráfico mercante por el estrecho de Bab el Mandeb. No obstante, no se espera una decisión formal de los 27 este lunes, fecha en la que está prevista una reunión de los titulares de la cartera exteriores de los países socios de la UE.

El ataque de esta madrugada sucede a otros tres que se lanzaron desde el despliegue naval norteamericano en la madrugada del sábado contra otras tres baterías de misiles que, en este caso, apuntaban al mar Rojo. El mando naval de Estados Unidos decidió adelantarse a su lanzamiento y los dio por destruidos en la mañana del viernes.