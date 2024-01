Pedro Arrojo fue de los primeros en calificar como "genocidio" la invasión de Israel -recrudedida en las últimas semanas- son parte de su profundo análisis, en el que también estudia cómo vive la izquierda alternativa, aquella nacida en 2014 con Podemos, formación a la que representó en el Congreso de los Diputados.

Cerrado el capítulo medioambiental, ¿cómo ve la invasión de Palestina por parte de Israel?

Todo está pasando según ha programado el Gobierno de Israel. Es un gobierno que está llevando a cabo un genocidio. Recibí críticas cuando fui de los primeros en denunciar que íbamos camino de un genocidio. Hemos permitido durante 16 años que Gaza sea un campo de concentración sin precedentes en la historia de la humanidad, sin agua potable y sin poder salir. Ya ha habido varias declaraciones de muchos expertos y hay general consenso en que estamos en la línea del genocidio. Cortar el agua, los medicamentos y los alimentos a la población civil es un crimen de lesa humanidad en la categoría de exterminio.

¿Qué pasa con el agua en Gaza?

Su única fuente natural es el acuífero costero, que ahora tiene una salinización masiva por reutilización y contaminación fecal muy fuerte. El agua desapareció de los grifos cuando se bloqueó la energía de las plantas de bombeo. Tienen muy poca agua y la que tienen está masivamente contaminada. Unicef afirma que hay más de 70.000 diarreas en niños por semana: deshidratación acelerada y, si se bebe agua con sal, a más velocidad. Hay decenas de miles de niños que mueren por deshidratación y ahora empiezan a entrar la disentería y el cólera. Es una bomba de destrucción masiva silenciosa, todo empezado por el bloqueo del agua.

Sudáfrica denunció a Israel por estos actos. ¿Qué futuro le augura a esa denuncia?

De entrada, la mayoría que se está generando contra Estados Unidos e Israel es escandalosa. Tanto que Estados Unidos tiene cuestionado su liderazgo mundial. Es un escándalo, un líder mundial no puede aceptar esto. Pero la reacción europea ha sido tardía.

¿Qué opina de la propuesta de dos estados de Borrell?

Esa solución ya quedó acordada en los acuerdos de Oslo. Isaac Rabin y Yasser Arafat recibieron el premio Nobel de la Paz por ello. Netayanhu se enorgullece de haber sido clave en destruir esos acuerdos internacionales. Desde entonces, silencio. La gran derrota de la reacción israelí es esa propuesta de Borrell. La estrategia de arrasar Gaza y la población civil tiene una derrota internacional clamorosa. Eso ha hecho que la UE se ponga de la mano de la liga árabe, toda america latina, gran parte de Asia. Por eso Borrell se siente con capacidad para anunciar que toma esa acción unilateral.

¿Veremos esa solución de dos estados?

Hasta hace poco era impensable. Es una derrota de Estados Unidos en todos los aspectos. El propio Biden va a perder las próximas elecciones, en cierta medida, por el apoyo que está dando a la masacre de la población palestina. El voto demócrata se está desactivando.

Usted fue diputado de Podemos por Zaragoza. ¿Mantiene contacto con la formación?

No. No tengo contacto con ningún partido en sentido de adhesión. Por mi propio trabajo como relator cuido mi independencia, me mantengo partidariamente independiente. No tengo ninguna relación. Escribí un librito: Fue apasionante, pero no un placer.

¿Cómo ve el espacio a la izquierda del PSOE?

Podemos aportó y demostró que, cuando el PSOE tomó una posición de políticas neoliberales, había una enorme potencialidad para recuperar el espíritu de la socialdemocracia. La realidad es que sigue existiendo, dentro de la diversidad del voto progresista, espacio para posiciones que defiendan la sostenibilidad ambiental o la equidad social. Que lo interpreten una u otras fuerzas está por ver y de ahí la distribución de ese espacio.