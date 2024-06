Una persona muere en el secuestro de un autobús en Atlanta

La Policía de la ciudad de Atlanta (Estados Unidos) ha notificado este martes la muerte de una persona a tiros después de que un hombre armado secuestrase un autobús con 17 personas a bordo, incluido el conductor, y que ha dado lugar a una persecución a través de dos condados.

Los agentes han detenido al sospechoso, identificado como Joseph Grier, de 39 años, tras perseguir al vehículo en un recorrido que ha incluido tres jurisdicciones distintas en los condados de Gwinnett y DeKalb, que equivale a unos 32 kilómetros, según la cadena de televisión estadounidense NBC News.

El fallecido aún no ha sido identificado y las circunstancias en las que ha ocurrido aún no han sido esclarecidas. La Policía ha confirmado que no hay más heridos entre los pasajeros del autobús, que se dio a la fuga después de que el asaltante amenazara al conductor.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Andre Dickens, ha elogiado a los agentes por su actuación ante una situación que "podría haber sido peor", y ha asegurado que el suceso "parece de película".