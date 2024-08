La oposición venezolana denuncia un acoso judicial contra Edmundo González Urrutia

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) denunció el "acoso judicial" contra su candidato presidencial, Edmundo González Urrutia, a quien considera ganador "abrumadoramente" de los comicios del 28 de julio, después de que la Fiscalía General lo citara este martes otra vez a prestar declaración.

El Ministerio Público que maneja Tarek William Saab, una espada medular del Gobierno en el sistema judicial, investiga a González Urrutia en el marco de una causa abierta por la presunta comisión de los delitos de "usurpación de funciones", "instigación a la desobediencia de las leyes", "delitos informáticos" y "asociación para delinquir y conspiración". La publicación en la red de más de 80% de las actas de los comicios cuya victoria fue acredita oficialmente a Nicolás Maduro, y en la que se le adjudica el triunfo al aspirante de la PUD, es otro de los hechos por los cuales ha sido convocado González Urrutia por Saab.

El exdiplomático sostiene que el fiscal general "se ha comportado, reiteradamente, como un acusador político" que ha emitido "una condena por anticipado y ahora impulsa una citación sin garantías de independencia y del debido proceso". Varios analistas interpretaron esa declaración a través de las redes sociales como una negativa a presentarse ante el representante del Estado bajo las actuales circunstancias políticas.

La pregunta sin una respuesta clara por estas horas es hasta dónde está dispuesto Saab a llegar, teniendo en cuenta lo que ocurrió años atrás con el "presidente encargado" Juan Guaidó, objeto de múltiples investigaciones por delitos mayores, entre ellos el intento de un golpe de Estado, pero nunca interrogado por el fiscal . La ley lo habilita a ordenar "por la fuerza pública" que González Urrutia sea llevado hasta el Ministerio Público. Una medida de esa naturaleza supondría que el madurismo está dispuesto a cercar a sus adversarios más allá de las amenazas retóricas, con el correspondiente impacto internacional de esa medida.

Negociación imposible

El excandidato presidencial Henrique Capriles, quien fue inhabilitado para participar de la reciente contienda, consideró que el Gobierno y la oposición deben sentarse a negociar de manera "urgente" para "destrabar" el conflicto político que se ha agudizado desde la proclamación de Maduro como ganador de la contienda por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en un dictamen "inapelable". Para el dirigente de Primero Justicia no se puede perder "más tiempo" empantanados en una disputa que no tiene ganador. En un escenario tan polarizado, añadió Capriles, no se pueden "mejorar las condiciones de vida de todos los venezolanos". De lo contrario persistirá una situación "insostenible".

Una respuesta a esa petición llegó por medio de Maduro el lunes por la noche durante su programa televisivo. Frente a las pantallas recordó que en 2025 se celebrarán elecciones de gobernadores, alcaldes, concejales y diputados regionales. "Aquellos que no reconocen los poderes del Estado no podrán participar en ningún proceso electoral, a buen entendedor, pocas palabras", añadió. El mensaje presidencial fue claro: no hay nada que discutir con la oposición después de la sentencia del TSJ, escrita a pedir de boca del Palacio de Miraflores.

Nuevas manifestaciones

Las principales ciudades del país volverán este miércoles a escenificar un conflicto sin salida a la vista: la oposición reivindicará su condición de vencedora en las elecciones. El reciente cuestionamiento de un rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) a la falta de transparencia de los comicios le da más fuerza a sus argumentos. María Corina Machado volvió a profetizar que "el régimen de horror" está "cerca" de concluir. Sus augurios no inquietan a un madurismo que marchará con la certeza de que todo seguirá como antes. Diosdado Cabello, quien maneja los resortes del Partido Socialista Unido (PSUV) llamó a "celebrar" la continuidad del presidente hasta comienzos de 2031. Si con la fiesta no alcanza, el Gobierno cuenta con la presencia de la Guardia Nacional y los militares en las calles en las que rivalizan dos ideas antagónicas de lo que se necesita para Venezuela.