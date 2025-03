Albares elude en el Congreso hablar de armas mientras pide apoyo a la oposición para los planes de seguridad

Mientras la Comisión Europea anuncia un Plan de Rearme de Europa por un montante de 850.000 millones de euros en la próxima década, el Gobierno de España trata fijar el debate interno en el marco más amplio de la seguridad y no solo en el de la Defensa.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha comparecido este miércoles en el Congreso de los Diputados y ha pedido a la oposición unidad y apoyo a la política exterior del Gobierno en un mundo convulso y ante el cambio de paradigma que se prepara en Europa. Pero lo ha hecho sin hablar de armamento. Solo ha mencionado la palabra "armas" para decir que el plan de la UE “es para la seguridad, no para comprar armas”. "Por supuesto que tiene que haber una integración de la industria de la defensa europea, pero de manera disuasoria: nadie en Europa está pensando en un plan militarista para comprar armas a no se sabe quién, para ir a qué, a atacar a quién", ha añadido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya mantuvo esa ambigüedad tras la reunión con la vicepresidenta y líder de la parte Sumar del Ejecutivo, Yolanda Díaz. Este jueves, Sánchez recibe en el Palacio de la Moncloa al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y al resto de los líderes de los distintos partidos, salvo Vox, para debatir los planes pergeñados en Bruselas y la posición española.

"Concepto integral de seguridad"

"Les pido hoy la unidad de todas las fuerzas políticas y el apoyo al Gobierno, para tomar las decisiones vitales que requiere el cambio en el orden mundial, y la seguridad y la estabilidad de nuestro país y de Europa y de los proyectos de vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas", ha dicho el jefe de la diplomacia en su comparecencia en la Cámara Baja. "Tenemos que articular un concepto integral de la seguridad, que incluye por supuesto la defensa –incluso una defensa común de la Unión Europea, un paso que ya está contemplado en los Tratados. Pero que va más allá de la defensa: tenemos que garantizar también la competitividad de nuestras empresas, los flujos energéticos, los suministros de alimentos y de medicinas, y proteger nuestro mercado único frente a cualquier ataque arancelario o de otro tipo".

Para Albares, las decisiones que tomen los países "en las próximas semanas" serán clave para el futuro, y por eso pide el apoyo del PP. Se están sentando las "bases de una defensa común europea" para la que se requerirá "movilizar recursos de la Unión Europea junto a los de los Estados miembros" y esos recursos europeos "deben incluir también una parte de mutualización e ir más allá".

La oposición pide la comparecencia de Sánchez

La oposición, liderada en la comparecencia por el diputado del PP Carlos Floriano, ha comenzado cargando contra el Gobierno por su pacto con Junts para la gestión fronteriza. Según los populares, Sánchez carece de credibilidad a la hora de pedir unidad para los planes europeos mientras rompe la misma unidad de acción fronteriza que viene de Bruselas. "No hay precio que no paguen, cesión que no justifiquen, y así es imposible que podamos encontrar puntos de acuerdo", ha dicho Floriano.

Los populares piden que el presidente del Gobierno comparezca en el Parlamento para explicar qué es exactamente lo que piensa hacer con la materia de Defensa. Critican que España haya manifestado una posición propia independiente de los 27 sobre el conflicto en Gaza, reconociendo el Estado palestino, pero que en la cuestión de Ucrania y el nuevo paradigma de defensa pida que se espere a lo que decida Europa y solo comparezca en el Congreso para comunicar decisiones ya tomadas.

"Que Sánchez encuentre tiempo para exponer cuál es su política de seguridad y de defensa ante una situación internacional extraordinaria que estamos viviendo", ha dicho Floriano. "Dice que Europa tiene que asumir la seguridad, su seguridad, la defensa de sus principios y el mercado único. ¿Cuál será el incremento del gasto en seguridad y defensa de los españoles? ¿Con qué mayoría, puede usted decirlo? ¿Por qué tenemos que esperar a conocer esas respuestas después de que las apruebe el Consejo Europeo?", ha concluido el popular.