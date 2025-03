Trump amenaza a la UE con aranceles del 200% al vino y el champán como respuesta al gravamen del whisky

"Si le haces infeliz responde infeliz". Así ha descrito Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, la forma de actuar de Donald Trump en las guerras comerciales que el propio republicano ha abierto con sus socios comerciales. Y ese modus operandi se ha vuelto a evidenciar este jueves, cuando el presidente estadounidense ha escalado el enfrentamiento transatlántico y ha amenazado con aplicar aranceles de 200% al vino y el champán de Francia y los demás países del club europeo como respuesta al gravamen impuesto al whisky procedente de EEUU.

Ese arancel europeo fue anunciado el miércoles por la Comisión Europea como parte de una batería de medidas por valor de 26.000 millones de euros que entrarán en vigor el próximo mes de abril, que afectarán a productos industriales y agrícolas y que se decidieron en respuesta a los aranceles "injustificados" y "dañinos" del 25% sobre las importaciones al acero y el aluminio que EEUU puso en vigor el miércoles.

Las falsedades de Truth

El anuncio de Trump ha llegado, como empieza a ser habitual, en un mensaje matutino en su red social, Truth social. En ese mensaje, salpicado de falsedades, Trump ha afirmado que “la Unión Europea es una de las autoridades fiscales y arancelarias más hostiles y abusivas del mundo". También, como ya ha hecho en el pasado, ha dicho que fue "creada con el único propósito de aprovecharse de EEUU”.

“Acaban de imponer un despreciable arancel del 50% al whisky. Si este arancel no se elimina de inmediato, EEUU impondrá en breve un arancel del 200% a todos los vinos, champanes y productos alcohólicos procedentes de Francia y otros países representados por la UE", ha advertido Trump, que sigue mostrándose impasible a las consecuencias adversas para la economía, los mercados y las relaciones internacionales que está provocando su política de guerra comercial, que ha disparado incertidumbre y volatilidad y amenaza al crecimiento de EEUU. "Esto beneficiará enormemente al sector del vino y el champán en EEUU”, ha escrito también.

El ministro francés de Comercio, Laurent Saint-Martin, ha contestado poco después al mandatario estadounidense acusándole de "escalar la guerra comercial que eligió desatar. Francia sigue decicida a responder con la Comisión Europea y nuestros socios", ha escrito en X. "No cederemos a amenazas y siempre protegeremos nuestra industria".

Kaja Kallas, la jefa de la diplomacia europea, ha recordado este jueves que "no hay ganadores en una guerra comercial". En unas declaraciones en Canadá, donde participa en una reunión de ministros de exteriores del G7, Kallas ha recordado también que "es muy importante separar declaraciones de acciones".

Kaja Kallas, la jefa de la diplomacia europea, ha recordado este jueves que "no hay ganadores en una guerra comercial" y en unas declaraciones en Canadá, donde participa en una reunión de ministros de exteriores del G7, ha subrayado también que "es muy importante separar declaraciones de acciones".

Aunque lo de Trump sea de momento una amenaza en palabras, el mandatario se redobla en su visión. Y horas después de su mensaje en redes sociales, en la Casa Blanca, donde se ha reunido con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha dicho tajante: "No voy a ceder en aluminio, acero o automóviles. No me voy a doblegar. Nos han estafado como país durante muchos muchos años y hemos sido sometidos a costes que no deberían habérsenos impuesto".

Lutnick en Fox también repetía el mensaje amenazante y de advertencia contra medidas de respuesta a los aranceles estadounidenses y ha dicho que Trump, ante los países que repliquen con la misma moneda a sus gravámenes, "va a lidiar con ellos con fuerza y potencia". El secretario de Comercio, a modo de contraste, ha alabado las reacciones de países como México y Reino Unido, a los que ha aplaudido por examinar con consideración la relación comercial. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha pospuesto de momento dar una respuesta inmediata a los aranceles estadounidenses.

Lutnick y representantes de la UE tienen previstas conversaciones este mismo jueves y el viernes.

Bruselas

Cuando entraron en vigor los aranceles contra las importaciones de acero y aluminio, Bruselas hizo pública su respuesta. Esta se aplicará en dos fases, afectará a productos industriales y agrícolas, y entrará en vigor entre el 1 y el 13 de abril, dejando margen a la negociación.

"Las contramedidas que tomamos hoy son fuertes pero proporcionadas. Como EEUU está aplicando aranceles por valor de 28.000 millones de dólares, estamos respondiendo con contramedidas por valor de 26.000 millones de euros", explicó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen en un comunicado. La Comisión calcula que los aranceles impuestos por Trump afectan a un 5% de las exportaciones y responde así con medidas de un peso similar.

Si Trump acaba respondiendo con los aranceles con los que ha amenazado este jueves el golpe a Europa sería considerable. En 2024, según datos de la Oficina del Censo de EEUU, el país importó vino de la Unión Europea por valor de unos 5.400 millones de dólares, incluyendo unos 1.700 millones en champán y otros espumosos. EEUU importó también más de 1.000 millones de dólares en cerveza y más de 3.500 millones en licores como vodka, ginebra y whisky.