Desclasificación de documentos sobre el asesinato de Kennedy: la teoría de la conspiración sigue sin sustentarse

Seis décadas después, el magnicidio del presidente demócrata de EEUU John F. Kennedy vuelve a encandilar al mundo. Esta vez a cuenta de la publicación el martes de 31.000 páginas de los Archivos Nacionales ordenada por Donald Trump para, tal y como insistió durante la campaña, dar más transparencia al asesinato presidencial acontecido en Dallas (Texas) el 20 de noviembre de 1963. La esperada desclasificación, sin embargo, va a decepcionar a los conspiracionistas que durante años han alimentado la teoría del contubernio para explicar uno de los episodios más dramáticos de la historia de EEUU. La revelación de este nuevo paquete documental, según los primeros análisis de expertos, es que no hay nuevas revelaciones. Sin embargo, el análisis exhaustivo requiere de tiempo.

El relato oficial -suscrito por la Comisión Warren- sigue pues inalterado tras un primer vistazo de los nuevos documentos. El presidente demócrata John Fitzeral Kennedy fue asesinado por Lee Harvey Oswald, un pistolero solitario, que disparó tres tiros desde el sexto piso de un almacén en Dealey Plaza cuando Kennedy atravesaba Dallas en una caravana en un coche abierto. El magnicida fue detenido horas después del tiroteo y, dos días después, un hombre llamado Jack Ruby, dueño de un club nocturno en Dallas, le disparó y lo mató cuando procedían a trasladarlo de prisión.

Si la Agencia Central de Inteligencia (CIA) e incluso el vicepresidente de Kennedy, Lyndon B. Johnson, estuvieron detrás del asesinato, si Oswald actuó solo y si detrás de su actuación estaba la mano negra de la Unión Soviética o Cuba en plena Guerra Fría, entre otros muchos complots apuntados a lo largo de los años, sigue sin sustentarse tras la nueva difusión documental. A pesar de lo que ha sostenido Trump, todavía quedan documentos que siguen siendo secretos.

Sin "revelaciones dramáticas"

Precisamente, el actual secretario de Salud y Servicios Humanos de Trump, Robert F. Kennedy Jr., hijo del también asesinado Robert Kennedy y sobrino de John F. Kennedy, ha reiterado en numerosas ocasiones que la(CIA) estuvo involucrada en la muerte de su tío, una acusación que la agencia ha calificado como infundada.

Fredrik Logevall, profesor de historia de Harvard especializado en la figura de Kennedy, argumentó al diario 'The Washington Post' que es una buena inciativa sacar a la luz la documentación, idealmente sin redactar. "Pero no espero nuevas revelaciones dramáticas que alteren de alguna manera fundamental nuestra comprensión del acontecimiento», añadió. No es el único experto que apunta en este sentido.

La difusión de los registros, ordenada por el presidente Donald Trump, es la última de un goteo de revelaciones desde la década de 1990 después de que el Congreso aprobara una ley en 1992 que exigía su publicación. La gran mayoría de los 6 millones de páginas de registros de los Archivos Nacionales relacionados con el asesinato ya han sido desclasificados, según el sitio web de la agencia. Las nuevas páginas, hechas públicas el martes, se pueden encontrar en la página web de los Archivos Nacionales bajo el epígrafe 'JFK Assassination Records - 2025 Documents Release' -'Registros del asesinato de JFK - Publicación de 2025 documentos'. Incluye una tabla con más de 1.100 entradas de archivos PDF con hipervínculos.

Buena parte de los documentos desclasificados el martes -algunos de los cuales se encuentran en bastante malas condiciones-, reflejan el trabajo de los investigadores para saber más acerca de Lee Harvey Oswald, un antiguo 'marine' que vivió y se casó en la Unión Soviética.