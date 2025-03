París vota sí a la peatonalización de 500 nuevas calles

“Espero que salga el sí. Es un placer pasear por una calle sin coches”, confesaba Fabien, un vecino del distrito X de París, horas antes de conocerse este domingo el resultado de la consulta municipal sobre construir, o no, 500 nuevas calles peatonales en la capital francesa.

Finalmente, los parisinos han votado que sí a poner en marcha más vías peatonales y más zonas verdes con un 66% de votos a favor y un 34% en contra. Un resultado positivo empañado por una baja participación. A pesar de que, a las urnas estaban llamados 1,4 millones de parisinos, tan solo acudieron a votar 54.489 vecinos (5,7%).

Esta votación no es vinculante, pero las autoridades locales insisten en que tendrá un peso significativo en la toma de decisiones políticas. Ahora, solo falta saber la lista de las vías que sufrirán esta transformación. El criterio para escoger qué calles reemplazarán los coches por los árboles, se centrará en si el suelo de la calle permite o no plantar vegetación, o si la calle en cuestión cuenta con el suficiente espacio para realizar dicha transformación, entre otros aspectos.

Un proyecto ambicioso con unas cifras dudosas

La vegetalización y peatonalización de París se ha convertido en una de las principales batallas de la alcaldesa Anne Hidalgo que, desde que llegó al ayuntamiento de París ha luchado por transformar el centro de la ciudad, construyendo cerca de 300 calles libres de coches y 1.000 kilómetros de vías ciclables. Además de establecer el objetivo de plantar 170.000 árboles entre 2020 y 2026.

Aunque dentro de este plan hay una cifra que genera cierta controversia entre las asociaciones vecinales y la oposición: el número total de árboles plantados actualmente desde que se inició este proyecto.

Varias asociaciones denuncian que la comunicación que envuelve a este plan no es del todo realista. Según los datos publicados por el propio ayuntamiento de París, se han plantado 113.714 árboles desde noviembre de 2020 hasta este marzo de 2025. Sin embargo, al desglosar esta cifra obtenemos un número mucho más bajo en cuanto a árboles nuevos plantados en el centro de París; casi la mitad de las plantaciones se encuentran en la periferia de la ciudad, en el Bosque de Vincennes (12.549) o en el de Boulogne (11.837). Lo que deja una cifra de 30.592 árboles plantados en el interior de la capital.

A este baile de datos se une, que las autoridades no descuentan los árboles talados pero sí suman a la cifra total de nuevos, aquellos que forman parte de una “replantación” o sustitución de árboles eliminados anteriormente, provocando un incremento de los números finales. Para el presidente de la asociación ‘Groupe national de surveillance des arbres’, Alexis Boniface, este hecho apunta a “una comunicación un tanto engañosa”.

113.714 árboles platados desde noviembre de 2020 / Ville Paris

El futuro de París sin coches

No solo las cifras sobre la vegetalización de París generan controversia, sino que también la peatonalización de estas calles no ha logrado generar simpatía entre todos los parisinos. Algunos vecinos del barrio de Montmartre han mostrado su indignación por las consecuencias de las obras de estas nuevas vías. En particular, por los atascos de tráfico que se generan en las calles adyacentes a los trabajos, y como consecuencia, el aumento de polución y ruido.

Aun así, el futuro de París se contempla sin coches. El pasado 4 de noviembre, el ayuntamiento ya estableció una zona de tráfico limitado en los distritos 1, 2, 3 y 4 de la capital, cerrando el acceso a todos los vehículos no prioritarios, y ahora, los parisinos apuestan por continuar con la peatonalización de la capital francesa.