Albares, sobre el "kit de supervivencia" que pide la UE: "No hay que inquietar inútilmente a nuestros ciudadanos"

El Gobierno de España no solo no va a pedir a sus ciudadanos que preparen un "kit de supervivencia", sino que lo considera alarmista. A la pregunta de si tiene preparado su kit de emergencia en su casa, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha respondido en una entrevista en RTVE: "Yo creo que no hay que inquietar inútilmente a nuestros ciudadanos. En estos momentos no hay ninguna amenaza ni para la soberanía ni para la integridad territorial de España, ni para ninguna guerra".

Un borrador de planes de emergencia, adelantado por El País, sugería que los ciudadanos acumularan agua, pilas, comida y una radio para poder subsistir al menos 72 horas en caso de desastre natural o guerra. Fue preparado por un expresidente de Finlandia, Sauli Niinisto. "En algunos países del norte y el este de Europa, este tipo de ejercicios de preparación son habituales y están en su cultura de seguridad. Es un documento consensuado y lleva peticiones de distintos Estados. Yo pasaría de la anécdota a la realidad: La realidad es que no cambian las necesidades de seguridad de la Unión Europea", ha añadido Albares.

¿Cree que la UE ha inquietado inútilmente a los ciudadanos?, le han inquirido los periodistas. "Yo creo que aquí en España esa cultura de seguridad es muy distinta y las necesidades son muy distintas no estamos habituados a ver estos tipos de documentos".

Kit para 72 horas ante desastres naturales y guerras

La Comisión Europea ha pedido este miércoles que los ciudadanos europeos tengan un kit de emergencia listo en sus hogares para garantizar su supervivencia al menos 72 horas, en el marco de su estrategia para elevar la preparación ante crisis, que incluye establecer un nuevo centro de gestión de coordinación de la Unión Europea para asegurar una respuesta coordinada de los Estados miembros, tanto civil como militar, informa Europa Press.

Ante el escenario geopolítico más convulso por la agresión rusa en Ucrania, pero también el impacto del cambio climático en Europa, Bruselas pide un "cambio de mentalidad y una acción sólida" para abordar los riesgos que rodean a la UE de forma más sistemática. "No pretendemos alarmar, pero debemos ser claros sobre la magnitud y los retos a los que nos enfrentamos", ha indicado un funcionario europeo, que reconoce que la guerra es "el peor escenario posible" pero la propuesta hace referencia también a crisis naturales, como la dana que impactó en España y las graves inundaciones en Eslovenia.

En la presentación de la propuesta, la vicepresidenta comunitaria de Empleo, Roxana Minzatu, ha rechazado las críticas de que estos planes aumenten el pánico entre la sociedad europea, afirmando que la estrategia se entiende más como un seguro ante riesgos. "Se trata de arreglar el tejado mientras aún brilla el sol para minimizar los daños que podría causar la lluvia si no se arreglara el tejado", ha señalado.

La comisaria rumana ha defendido así trabajar en el ámbito europeo de forma coordinada entre Estados miembros, aunque también se ha mostrado comprensiva con "las especificidades y peculiaridades" de los países de la UE, asumiendo que hay diferencias en el seno del bloque sobre la importancia que le dan a ciertos peligros.

En todo caso, en el ámbito civil y con la idea de elevar la conciencia social sobre la respuesta ante crisis, Bruselas pone el foco en que los hogares europeos estén preparados para aguantar un mínimo 72 horas en una situación de emergencia y que sepan cómo actuar ante una situación de crisis. Para ello apunta al almacenamiento de agua, alimentos y medicamentos para aguantar en los primeros momentos de un desastre natural o una crisis de seguridad, pero también la disponibilidad de refugios y medidas de protección de personas y animales.