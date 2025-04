Detenidos en Kazajistán tres españoles que intentaron entrar en el cosmódromo ruso de Baikonur

Tres españoles y un australiano que intentaron colarse en Baikonur, la base espacial rusa más importante aunque situada fuera de las fronteras de la Federación Rusa, fueron detenidos en la noche del martes, según informan agencias de noticias rusas como Ria Novosti. Las fuerzas de seguridad les interrogaron durante la noche tras ser atrapados en el recinto de la lanzadera espacial Buran, un transbordador espacial de la época soviética, equivalente al Challenger o al Columbia estadounidenses. La embajada española en Astaná, la capital kazaja, confirmó que ya se encuentran en libertad y contactó con ellos para ofrecerles ayuda consular.

Esta base de Roscosmos, la NASA rusa, fue la sede más importante de la cosmonáutica soviética y aún a día de hoy es muy relevante para Rusia a pesar de que se encuentra en Kazajistán. La ubicación inhóspita en mitad del desierto, a miles de kilómetros de la capital kazaja, hace que llegar a este lugar sea complicado. Las autoridades de dicho país mantienen un acuerdo con Moscú para que puedan seguir usando estas instalaciones aunque hay parte del recinto que está abandonado, lo que suele despertar la intriga de los curiosos. Se puede visitar la base con guía y permiso, aunque hay que pedirlo con antelación. La lanzadera Buran, una de las atracciones más populares por ser de la era soviética, no se puede visitar libremente y por eso algunos deciden tomarse algunas libertades. Por ahora se desconoce la identidad de los retenidos y cuál era su motivación exacta.

Antecedentes

No son los primeros extranjeros detenidos en estas circunstancias. El caso más paradigmático es el del youtuber Benjamin Rich (más conocido por su alias 'Bald and Bankrupt'), un bloguero de viajes que mostraba con un toque de humor a los países que formaron parte de la URSS. Su punto y aparte en las redes fue cuando lo detuvieron en 2022 cuando estaba haciendo contenido desde esta base espacial sin permiso de las autoridades. Este incidente supuso un giro a su carrera en Internet, pues dejó de viajar por países exsoviéticos y cambió la idea de su canal. Explicó que cuando le retuvieron les hicieron muchas preguntas, tanto a él como a su acompañante, sobre lo que habían hecho y también explicó que sería mejor para él no volver nunca más a Rusia.

Además de los problemas legales, algunos que quisieron vivir su propia aventura en Baikonur encontraron un final trágico en estas instalaciones, como es el caso de un turista francés que murió deshidratado después de quedarse atrapado en junio de 2024. Iba acompañado de un compatriota que cuando pudo conseguir pedir un rescate ya fue tarde. Tampoco es la primera vez que unos españoles intentan acceder al recinto, pues en noviembre de 2023 tres lo intentaron aunque la seguridad del recinto les encontró.