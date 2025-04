Trump mantiene hasta el último momento la incertidumbre sobre el modelo de aranceles que anunciará este miércoles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dispone a realizar este miércoles a las 16.00 horas en Washington (las 22.00 en la España peninsular) un anuncio sobre aranceles con el que plantea un dramático y profundo cambio al sistema que durante décadas ha regido las relaciones comerciales globales. Lo que ha decidido mantener hasta el último momento es el secreto sobre qué forma ha cobrado su estrategia, y el modelo y el alcance de esos aranceles, elevando la incertidumbre y la tensión que ya estaban desatadas.

Lo único que se puede dar por seguro, al menos según adelantaba este martes en rueda de prensa la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, es que los aranceles que anuncie Trump, adopten la forma que adopten, entrarán en vigor "inmediatamente".

Recíprocos o genéricos

La idea alimentada en público en los últimos días por el propio Trump y por miembros de su equipo como Leavitt es que el presidente va a anunciar los aranceles "recíprocos" con los que ha amenazado responder país por país, considerando no solo los gravámenes que imponen esas naciones a los productos estadounidenses sino también medidas no arancelarias, como por ejemplo el IVA en el caso europeo.

"Lo que nos cobran les vamos a cobrar" es la expresión que usaba Trump el lunes en unas declaraciones en el Despacho Oval, subrayando la importancia de la idea de "reciprocidad".

El republicano, no obstante, lleva semanas barajando otras opciones con su equipo económico. Una de ellas, para la que según 'The Washington Post' tiene un borrador sobre la mesa, es volver a la promesa que realizó en campaña de imponer un arancel genérico del 20% a todas las importaciones que entran en EEUU, no gravámenes individualizados.

Según le ha dicho al diario capitalino Wilbur Ross, que fue secretario de Comercio en el primer mandato de Trump, el presidente maneja opciones que mueven esos aranceles genéricos en horquillas de entre el 15% y el 25%.

A los aranceles que decida poner en marcha este miércoles, que llegan tras ya imponer gravámenes a China y a las importaciones al acero y al aluminio, se les suman salvo cambios de última hora los que tiene anunciados del 25% para la importación de vehículos y componentes y los que hasta ahora había postergado con moratorias a México y Canadá.

Al tsunami arancelario, además, se le pueden sumar en cualquier momento, aunque hay quien estima que no llegarán por lo menos hasta junio, los específicos por sectores que Trump también ha prometido, con avisos ya lanzados a industrias como la del cobre y la madera, la farmacéutica y la de los microchips.

Negociaciones y temores de recesión

Parte de la estrategia de Trump pasa claramente por presionar a otros países a negociar bilateralmente ya sea para alcanzar sus propios acuerdos comerciales con EEUU o para abordar materias políticas ajenas al comercio que interesan a Trump, como está sucediendo por ejemplo con Canadá y México con el caso de la inmigración y el fentanilo. Y Leavitt este martes decía que el presidente "siempre está dispuesto a coger el teléfono, a una buena negociación".

La suya es, no obstante, una política con riesgos. Su decisión de sumir al mundo en una intensa guerra comercial, con aranceles a los que que otros países ya han respondido o prometen dar respuesta, así como la errática manera en que el republicano ha estado librando estas batallas, con bandazos y cambios de última hora, han alimentado ya el caos y la volatilidad.

Ha hecho, además, que se disparen las oscuras perspectivas sobre el impacto negativo en la economía global pero, también, en la propia estadounidense. Numerosos analistas y observadores han concluido que Trump está elevando las perspectivas de que EEUU entre en una recesión. Y en Moody’s, por ejemplo, en el peor escenario se estima que EEUU podría perder 5,5 millones de puestos de trabajo, ver subir al paro al 7% y registrar una contracción de la economía del 1,7%.