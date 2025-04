Italia, uno de los países más expuestos a los aranceles de EEUU, llama al "diálogo" para evitar la guerra comercial

La decisión de Estados Unidos de imponer aranceles del 20% a los productos europeos ha generado una reacción gris en Italia. La presidenta de Gobierno, Giorgia Meloni, ha calificado la medida como "equivocada", al argumentar que no beneficia a ninguna de las partes y podría debilitar a Occidente en su conjunto frente a otros actores globales. No obstante, Meloni también ha pedido no interrumpir el diálogo con Washington.

"Haremos todo lo posible para trabajar en un acuerdo con Estados Unidos, con el objetivo de evitar una guerra comercial que inevitablemente debilitaría a Occidente en favor de otros actores globales. En cualquier caso, como siempre, actuaremos en interés de Italia y de su economía, también en diálogo con nuestros socios europeos", ha afirmado Meloni.

En la misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores transalpino y expresidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, también ha subrayado la necesidad de adoptar un enfoque pragmático y dialogante en esta situación, pero sin ceder a presiones externas. "Debemos mantener siempre la espalda recta", ha dicho Tajani.

En una intervención el miércoles, también el presidente de la República, Sergio Mattarella, había calificado la decisión de Washington como un "error profundo". Por ello, es necesaria una "respuesta unida, serena y decidida" de toda Europa, había añadido.

Italia, muy expuesta

Italia, un país del G7 y una de las economías más importantes de la UE, ha mantenido en las últimas meses una actitud ambigua —de "a ver qué pasa", como la calificaron algunos expertos— ante los giros de Donald Trump. Una de las razones de ello es comercial: el país es uno de los más expuestos por la cantidad de productos que vende a EEUU.