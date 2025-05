Israel y Estados Unidos discuten un plan para Gaza con una administración liderada por Washington

Ante el terrible presente que asfixia a Gaza, se decide su futuro sin ella. Estados Unidos e Israel han discutido la posibilidad de que Washington lidere una administración temporal de posguerra en la Franja, según han dicho cinco personas familiarizadas con el asunto a la agencia Reuters. Mientras, los ataques continúan contra el enclave palestino, donde, desde la madrugada del miércoles, más de 107 palestinos han sido asesinados. Entre ellas, hay varios niños y dos periodistas.

Las fuentes consultadas por Reuters afirman que, por ahora, las consultas de "alto nivel" se han centrado en un gobierno de transición encabezado por un funcionario estadounidense que supervisaría el territorio palestino hasta que fuera desmilitarizado y estabilizado y surgiera una administración palestina viable. De momento, estas conversaciones no han establecido un cronograma fijo para la duración de una administración liderada por Washington, que dependería de la situación sobre el terreno.

Sin Hamás ni la AP

Otros países serían invitados a participar en esta autoridad, aunque aún no se ha identificado cuáles. Esta administración recurriría a tecnócratas palestinos, excluyendo a Hamás y a la Autoridad Palestina. El modelo que sirve de inspiración es la Autoridad Provisional de la Coalición que Estados Unidos estableció en Irak en 2003, poco después de la invasión que lideró y que derrocó a Sadam Hussein. Pero ya entonces muchos iraquíes veían a esa autoridad como una fuerza de ocupación. Un año después, transfirió el poder a un gobierno iraquí al no poder contener una creciente insurgencia.

A su vez, los palestinos de Gaza ya han expresado su opinión. No quieren abandonar su tierra, ni quieren volver a ser ocupados. Esta semana el Gobierno israelí, encabezado por Binyamín Netanyahu, ha aprobado un plan para intensificar las operaciones militares en el enclave que incluiría la "conquista de Gaza y la conservación de los territorios" bajo control del Ejército israelí tras el desplazamiento de la población civil hacia el sur del enclave. Las fuentes consultadas por Reuters han asegurado que no estaba claro si se podría llegar a un acuerdo, ya que las conversaciones no habían avanzado hasta el punto de considerar quién podría asumir los roles principales.

21 rehenes vivos

"Queremos la paz y la liberación inmediata de los rehenes", ha declarado un portavoz del Departamento de Estado, tras alegar que no podía hablar sobre negociaciones en curso. "Los pilares de nuestro enfoque siguen siendo firmes: apoyar a Israel y defender la paz", ha añadido para Reuters. Esta semana, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha reconocido que quedan 21 rehenes vivos de los 59 en total que hay en el enclave. Pese a un primer intento de desmentirlo, Netanyahu ha dado un paso atrás y ha reconocido que ya no están seguros de que 24 rehenes sigan con vida, porque de tres de de ellos no tienen información clara.

Mientras, los bombardeos sobre Gaza no se han detenido en ningún momento. Este jueves los ataques aéreos israelíes han matado a 16 palestinos en toda la Franja, tras un letal período de 24 horas en el que más de un centenar de personas perdieron la vida. Una de las graves masacres tuvo lugar en una escuela que albergaba a personas desplazadas. Al menos 32 personas han muerto como resultado del brutal bombardeo, que ha matado a nueve niños. El Ejército israelí publicó una orden de evacuación para la mezquita situada al lado de la escuela, pero esta no fue atacada y, en cambio, la escuela sí.

Periodistas asesinados

En las últimas horas, al menos dos periodistas han muerto. Uno de ellos ha sido Yahya Sobeih, que ha muerto en un ataque aéreo israelí en el centro de la ciudad de Gaza este miércoles. Apenas cinco horas antes de morir, Sobeih conocía por fin a su primera hija, recién nacida. También el periodista Nour Abdu ha perdido la vida en un bombardeo en la ciudad de Gaza mientras realizaba su trabajo. Ya son más de 200 los profesionales de la comunicación fallecidos en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí, que ha matado a más de 52.600 palestinos.

Además, docenas de cocinas comunitarias han tenido que cerrar en el enclave palestino tras más de dos meses de bloqueo del acceso de la ayuda humanitaria. Por otro lado, Israel ha llevado a cabo 14 ataques simultáneos en la zona de Nabatiye en el sur del Líbano este jueves. Se trata de uno de los bombardeos más intensos desde la entrada en vigor del alto el fuego a finales de noviembre, que Tel Aviv viola constantemente. Al menos una persona ha muerto y ocho más han resultado heridas, según el Ministerio de Salud libanés.