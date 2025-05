Detectado a Biden un pequeño nódulo en la próstata

El expresidente de Estados Unidos Joe Biden, de 82 años, fue evaluado por especialistas tras el descubrimiento de un "pequeño nódulo" en la próstata durante un examen médico de rutina. "En un examen físico de rutina se encontró un pequeño nódulo en la próstata que requirió una evaluación adicional", indicó en un breve comunicado un portavoz de Biden.

Biden fue examinado en un hospital de Filadelfia el pasado viernes, según informó este martes el diario 'The New York Times'. Otras pruebas serán necesarias para determinar si el nódulo es benigno o en su lugar podría apuntar a un cáncer de próstata, aunque el portavoz no ofreció más detalles sobre el tratamiento.

Biden dejó la Casa Blanca el pasado enero como el presidente estadounidense de mayor edad en el cargo. Durante su mandato (2021-2025), surgieron dudas sobre su aptitud para continuar debido a su edad y su salud. El expresidente demócrata abandonó la carrera por la reelección a mediados de 2024 para en su lugar apoyar la candidatura a su vicepresidenta, Kamala Harris, quien fue derrotada en las urnas por Donald Trump.

A inicios de 2024, el médico personal de Biden lo declaró apto para continuar en el cargo tras un examen físico. En febrero de 2023, a Biden se sometió con éxito a una intervención quirúrgica en el pecho para abordar un trastorno de carácter cancerígeno y el entonces médico de la Casa Blanca aseguró que no se requería tratamiento adicional. Antes de asumir la Presidencia de Estados Unidos a Biden también le fueron extirpadas varias lesiones en la piel que no constituían melanoma.