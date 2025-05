Las frases de Pepe Mujica, el hombre que cambió las armas por las palabras

"No razono en términos económicos. Pero estoy peleado con la civilización en la que estoy viviendo". José Mujica no solo tiene una biografía rocambolesca: de la guerrilla, las fugas carcelarias y el cautiverio a la política legal y luego, la presidencia de Uruguay. El "Pepe", como lo llamaban, no solo fue un cultor franciscano de la austeridad antes y después de ejercer el poder, sino un profuso divulgador de sentencias políticas cargadas de mordacidad e ingenio que circulan en las redes con la potencia de un aforismo. Mujica habló de casi todo porque a veces se acercaban a él como si fuera un oráculo frugal y gran conversador. Estas son algunas de las frases que este martes, con motivo de su muertes, se recuerdan para evocar a este hombre símbolo de la izquierda latinoamericana:

"El mundo está cambiando a cada rato y, lo que es peor, a cada rato está cambiando la teoría de cómo se construye un mundo mejor", dijo al asumir como presidente, el 1 de marzo de 2010.

"El hombre moderno anda siempre apurado, porque si la economía no crece es una tragedia".

"Prometemos una vida de derroche y despilfarro, que en el fondo constituye una cuenta regresiva contra la naturaleza y contra la humanidad como futuro".

"Los políticos tenemos que vivir como vive la mayoría y no como vive la minoría".

"No soy pobre, soy sobrio, liviano de equipaje, vivo con lo justo para que las cosas no me roben la libertad".

"Como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer porque si no crece es una tragedia inventamos una montaña de consumo superfluo. Y hay que vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo - o tú - no lo compras con plata (dinero), lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata, pero con esta diferencia: la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta".

"El desarrollo sin felicidad no sirve".

"Nuestro mundo necesita menos organismos mundiales que sirvan a las cadenas hoteleras, y más humanidad y ciencia".

"Arrasamos las selvas verdaderas e implantamos selvas anónimas de cemento".

"La economía globalizada no tiene otra conducción que el interés privado de muy pocos".

"El matrimonio gai es más viejo que el mundo. Tuvimos a Julio César, Alejandro el Grande. Dicen que es moderno y es más antiguo que todos nosotros. Es una realidad objetiva. Existe. No legalizarlo sería torturar a las personas inútilmente".

“Yo no probé jamás en mi vida marihuana. Conozco otros vicios: el cigarro. Si para ser libre yo tengo que tomar una droga estoy frito. La libertad la tengo acá (mental) o no la tengo. No se puede comprar la libertad en frasquitos, esa es una dependencia brutal".

"Me comí 14 años en cana (prisión). La noche que me ponían un colchón me sentía confortable, aprendí que si no puedes ser feliz con pocas cosas no vas a ser feliz con muchas cosas".

"Pertenezco a una generación que quiso cambiar el mundo, fui aplastado, derrotado, pulverizado, pero sigo soñando que vale la pena luchar para que la gente pueda vivir un poco mejor y con un mayor sentido de la igualdad".

"Aunque parezca raro he cultivado siempre las cosas con pasión, pero estoy despojado de odio. El odio es como el amor, ciego; pero el amor en última instancia es creador, el odio destruye".

"No soy adicto a vivir mirando para atrás, porque la vida siempre es porvenir y todos los días amanece".