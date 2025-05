Confusión sobre el inicio de las negociaciones directas entre Rusia y Ucrania en Estambul

La confusión se ha apoderado de las primeras horas de este jueves en Estambul, donde está previsto que arranquen las primeras negociaciones directas entre Rusia y Ucrania. Según informaciones de fuentes ucranianas y turcas, no hay ningún encuentro planeado para esta mañana en la ciudad turca.

Por su parte, las agencias rusas Ria Novosti y TASS han asegurado que la delegación negociadora del Kremlin, integrada por el asesor presidencial Vladímir Medinski, que ya encabezó las últimas y únicas conversaciones con Kiev en la primavera de 2022, un viceministro de Exteriores, un viceministro de Defensa y un alto cargo del Estado Mayor del Ejército, ya se encuentra en Estambul para la reunión.

La única certeza que existe hasta ahora es un encuentro entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que se verán a mediodía.

Desde que el pasado sábado, a horas intempestivas, Vladímir Putin lanzara su propuesta para celebrar conversaciones directas con Kiev, las conversaciones han estado envueltas en un halo de incertidumbre. Hasta última hora de este miércoles, el Kremlin no desveló las intenciones de Putin, que ha optado por no encabezar la delegación negociadora, pero no se ha detallado si el mandatario ruso se desplazaría a Estambul.