¿Qué contrato de suministro de balas firmó España con la empresa israelí IMI Systems?

El Gobierno español ha decidido cancelar la compra de más de 15 millones de balas al fabricante israelí IMI Systems, representado en España por la armamentística Guardian Defense & Homeland Security, ya que se había comprometido a no vender ni adquirir armamento israelí por motivo de la ofensiva bélica en Gaza, que ya ha causado más de 51.350 muertos.

El 'Boletín Oficial del Estado' (BOE) español publicó este jueves la formalización del contrato de compra a IMI Systems LTD, como adjudicataria, y a Guardian Homeland Security S.A., como representante, de 15,3 millones de balas destinadas a la Guardia Civil -por más de 6 millones de euros-; tras la adjudicación el pasado 21 de octubre. Esa adjudicación, dependiente tanto del Ministerio del Interior como del de Defensa, ha causado una crisis interna en el Gobierno, dado que el socio de investidura Sumar siempre se ha mostrado contrario a financiar la industria bélica israelí, algo ya pactado a final de año con el PSOE.

Horas después de anunciarse la adjudicación, tras un enfrentamiento desatado en el seno del Gobierno de coalición con Sumar pidiendo una rectificación inmediata, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que rescinda la operación.

¿En qué consistía el acuerdo de compra?

Según el anuncio de formalización de contratos publicado este jueves en el BOE, el objeto era el suministro de munición de 9 mm para diversas unidades de la Guardia Civil. En concreto, cartuchería 9x19 mm PB Nato, cartuchería 9x19mm NO TOX y cartuchería 9x19 mm semiblindada. La cartuchería no tox se refiere a cartuchos de munición que, después de ser disparados, no liberan sustancias tóxicas o peligrosas al medio ambiente o al tirador. Esto significa que los cartuchos no contienen elementos como plomo, bario, mercurio o antimonio, o que se han diseñado para minimizar su liberación durante la combustión. La cartuchería Nato es la que cumple con los estándares de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Estos cartuchos son diseñados para ser compatibles con las armas de fuego de los países miembros de la OTAN y se utilizan como munición estándar en muchas fuerzas militares de todo el mundo.

¿Qué supone la rescisión unilateral del contrato?

El Gobierno está seguro de que no tendrá que sufragar los más de seis millones de euros del contrato de munición balística que tenía suscrito. Según han trasladado fuentes gubernamentales, consideran que hay argumentos legales que les dan la razón y que están "cubiertos" ante un previsible litigio con la empresa israelí, aunque no descartan tener que hacer frente a una penalización, aunque por un valor muy inferior. El Gobierno rechaza las críticas lanzadas por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que defiende que la rescisión de este contrato tendrá "un alto coste económico". La idea es que existen motivos éticos y morales para rescindir el contrato mientras siga la guerra de Gaza.

¿Qué sabemos de la armamentística IMI Systems y su representante Guardian Defense & Homeland Security?

IMI Systems, hasta 2018 empresa israelí pública, fue entonces adquirida por el gigante de tecnología militar Elbit Systems: con sede en Israel, unos 20.000 trabajadores en decenas de países e ingresos de unos 1.700 millones de dólares en 2024, según su web. Elbit Systems es también el principal proveedor de equipos terrestres y drones al Ejército israelí, muchos usados en la actual ofensiva bélica en Gaza. Según el pliego de adjudicación, IMI System es considerada una pyme.

¿Por qué razón se adjudicó el contrato a esta empresa?

A juzgar por las propias condiciones del concurso, el factor precio fue determinante para la elección de IMI Systems. Según las condiciones que figuran en el BOE, en la ponderación de la oferta el 75% de la valoración dependía del precio y solo el 25% de la oferta técnica o calidad diferenciada de los productos ofertados.

España ya compró miles de pistolas a IMI Systems, que funcionan mejor con sus propias balas

La adquisición de munición de la empresa israelí IMI Systems está vinculada a la propia dotación de armas actual de la Guardia Civil. En octubre de 2020, antes de la guerra de Gaza, España compró varios miles de pistolas a esta misma empresa. Parece ser que esas pistolas tienen sistemas de recarga y extracción muy sensibles y que no se adaptaban bien a munición de otros fabricantes y se encasquillaban más de lo debido, según quejas de los usuarios. La pistola israelí, conocida como las Ramon, son básicamente una versión barata de la Glock austriaca, una de las armas más famosas que utilizan los agentes de policía de un gran número de países en el mundo. La compañía israelí ganó el concurso al presentar una oferta por algo menos de tres millones de euros. Cada pistola Ramon salió por 269 euros. La Glock era 36 euros más cara por unidad. Los fallos de las Ramon fueron subsanados en principio, pero la compra de munición de la misma firma israelí podría intentar evitar posibles problemas.

¿La adjudicación podía ser recurrida legalmente?

Sí. Según las condiciones de contratación habituales existe un plazo de presentación de recursos en aplicación de artículo 44 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre.

¿Puede el Gobierno suspender un contrato ya adjudicado según el BOE?

Sí. Se abre ahora un proceso de reclamación por parte de la empresa israelí afectada, probablemente en organismos legales internacionales y con plazos largos de resolución. El Gobierno puede defender que el protagonismo de esta empresa en torno a la guerra de Gaza es causa suficiente para suspender un proceso de adjudicación.

¿Qué relación tiene IMI Systems y su propietaria con la guerra de Gaza?

El armamento de Elbit Systems utilizado contra palestinos incluye drones de ataque y vigilancia Hermes 900 y Hermes 450, mortero de 120 mm 'Iron Sting' guiados por gps, munición de mortero, cohetes de artillería guiados y tecnologías implementadas al Merkava Mark 4, el principal tanque de batalla utilizado por el Ejército israelí, equipado con sensores y capacidades de inteligencia artificial. En el catálogo de productos de Guardian Defense, representante de IMI System en España, aparecen en dibujos y diseños las balas de munición ligera, pesada, cohetes de artillería y bengalas espectrales. El catálogo confirma que los sistemas de IMI Systems "están sometidos continuamente a pruebas de combate en las condiciones más extremas y duras donde opera el Ejército Israelí y otros ejércitos OTAN"; en alusión a los territorios palestinos ocupados y otros países soberanos como Líbano o Siria donde opera Israel. Sus directores y fundadores, Ariel Mazouz e Ilan Arzooan, son exagentes especiales de inteligencia israelí, mientras que el general retirado Yom Tov Samia -quien lideró el comando sur encargado de operaciones militares en la Franja de Gaza hasta 2003-, ejerce de presidente.