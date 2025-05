Sánchez pide a Von der Leyen sanciones y un embargo de armas a Israel

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a imponer sanciones al Gobierno de Israel, además de aplicar un embargo de armas, durante una reunión este miércoles en Bruselas, ante la catastrófica situación en la Franja de Gaza.

Sánchez quiere que la Unión Europea (UE) aumente la presión sobre Israel y así se lo ha hecho saber a Von der Leyen. El presidente del Gobierno ha reclamado a la alemana la suspensión del Acuerdo de Asociación de la UE con el país, además de imponer sanciones y un embargo de armas "para que detenga su invasión de la Franja".

En una publicación en redes sociales, la presidenta de la Comisión ha reconocido que la crisis humanitaria en Gaza es "intolerable". Von der Leyen ha insistido en "se tiene que dejar que la ayuda alcance a quienes la necesitan, de una vez y a gran escala". Lo ha hecho, eso sí, sin mencionar ni una sola vez al Gobierno de Binyamín Netanyahu, responsable último de la situación.

Revisión del Acuerdo de Asociación

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, ha vuelto a criticar este miércoles en rueda de prensa el nuevo sistema de distribución de ayuda impuesto por Israel. "Hemos sido claros en que no apoyamos ningún tipo de privatización de la ayuda humanitaria", ha dicho Kallas, añadiendo que la asistencia no puede ser "utilizada como arma". La jefa de la diplomacia europea ha dado a entender que los suministros europeos no irán por estos canales.

Asimismo, Kallas ha anunciado este miércoles su intención de presentar el resultado de la revisión del Acuerdo de Asociación con Israel el próximo mes de junio. Será durante una reunión de ministros de Exteriores de los Veintisiete, en la que Kallas ha asegurado además que propondrá varias opciones sobre cómo proceder a los gobiernos.

De momento, las sanciones --que requieren unanimidad-- o un embargo de armas están muy lejos. Sin embargo, la revisión del acuerdo es para muchos una forma de mandar una señal política a Israel de que a Europa se le está acabando la paciencia. De hecho, en los últimos días, buena parte de los líderes ha elevado el tono contra Netanyahu. Muchos incluso de los que hasta ahora medían sus palabras.

El canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró el pasado martes que los bombardeos "masivos" en Gaza "no tienen ninguna lógica", añadiendo que no sabía cómo podían servir para combatir el terrorismo. También otro aliado tradicional de Israel, Italia, ha elevado el tono. "La reacción legítima del Gobierno israelí ante un acto terrorista terrible y sin sentido está adoptando formas dramáticas e inaceptables", ha dicho el ministro de Exteriores Antonio Tajani, "pedimos a Israel que pare inmediatamente".

La propia Von der Leyen, que en el pasado se había mostrado reticente a revisar el acuerdo con Israel, calificó de "abominables" los ataques israelíes contra civiles en Gaza, incluido el reciente bombardeo contra una escuela. Lo hizo tras una llamada con el rey de Jordania, Abdullah II, el pasado martes. En masacres anteriores la condena no había sido tan expresa. Aunque la UE siempre ha defendido que Israel tenía derecho a defenderse, en el respeto al derecho internacional, las críticas a las acciones del Ejército son cada vez más fuertes, aunque, de momento, sin consecuencias.

Comercio e interconexiones

Más allá de la situación en Gaza, Sánchez y Von der Leyen han abordado las tensiones comerciales y la necesidad de avanzar en las relaciones transatlánticas, así como la importancia de establecer acuerdos con otros países, como el Mercosur. Sánchez ha mostrado su apoyo a Von der Leyen en la gestión de la guerra comercial con Estados Unidos.

Por otra parte, la presidenta de la Comisión ha destacado el "compromiso de España" de aumentar su inversión en defensa. Sánchez ha insistido en la necesidad de hacerlo de manera que se mantengan los compromisos sociales y medioambientales de los países. En este sentido, el presidente del Gobierno ha pedido ampliar las interconexiones y desplegar "una política de vivienda ambiciosa" desde la Comisión.

Además, Sánchez se ha reunido con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión para una transición competitiva, verde y justa, Teresa Ribera. Con ella, el jefe del Ejecutivo español ha abordado principalmente los retos para consolidar la lucha contra el cambio climático, al tiempo que Europa refuerza su competitividad en la política verde.