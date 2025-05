El Tribunal de Comercio de EEUU tumba los aranceles de Trump: ¿Qué sucederá ahora?

Un tribunal federal estadounidense ha bloqueado los aranceles al comercio mundial impuestos por el presidente Donald Trump con el argumento de que la ley de emergencia invocada por la Casa Blanca no otorgaba al presidente la autoridad unilateral para imponer los gravámenes. Ya está apelado por la Administración del republicano.

El tribunal de Comercio, con sede en Manhattan, declaró que la Constitución de Estados Unidos otorgaba al Congreso poderes exclusivos para regular el comercio con otras naciones, y que esto no quedaba suplantado por la competencia del presidente para salvaguardar la economía.

A continuación, las claves para entender qué pasará ahora.

La demanda contra los aranceles de Trump fue interpuesta por el Centro de Justicia Liberty, una organización no partidista, en nombre de varias pequeñas empresas que importan productos de los países afectados por los aranceles bautizados por Trump como Día de la Liberación". Los magistrados dictaminaron que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), una ley de 1977 que Trump citó para justificar los aranceles, no le otorga la facultad de imponer los amplios impuestos a las importaciones. El tribunal también bloqueó un conjunto separado de gravámenes que la administración Trump impuso a China, México y Canadá, en respuesta a lo que calificó como el inaceptable flujo de drogas e inmigrantes ilegales hacia Estados Unidos.

La Casa Blanca ha criticado el fallo del tribunal de Comercio pero Trump no se ha pronunciado inicialmente. "No les corresponde a jueces no electos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional", declaró el subsecretario de prensa de la Casa Blanca, Kush Desai, en un comunicado. "El presidente Trump se comprometió a priorizar a Estados Unidos, y la Administración se compromete a utilizar todos los recursos del poder ejecutivo para abordar esta crisis y restaurar la grandeza estadounidense", añadió. Como contrapunto, Letitia James, fiscal general de Nueva York, uno de los 12 estados involucrados en la demanda, celebró la decisión. "La ley es clara: ningún presidente tiene el poder de subir los impuestos por sí solo cuando quiera", declaró Letitia James.

"Estos aranceles suponen un aumento masivo de impuestos para las familias trabajadoras y las empresas estadounidenses que, de haberse permitido que continuaran, habría provocado más inflación, daños económicos a empresas de todos los tamaños y pérdida de empleos en todo el país", añadió. Los mercados globales han respondido positivamente al fallo.

La Casa Blanca tiene 10 días para completar el proceso burocrático de suspensión de los aranceles, aunque la mayoría ya están sin efecto a la espera de que se resuelva la apelación. Si la Casa Blanca no tiene éxito en su apelación, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) emitirá instrucciones a sus funcionarios. Pero, si en última instancia, todos los tribunales confirman el fallo, las empresas que han tenido que pagar aranceles recibirán reembolsos de las cantidades pagadas, con intereses. Estos incluyen los llamados aranceles recíprocos, que se redujeron al 10 % en general para la mayoría de los países y se aumentaron al 145 % para los productos chinos, que ahora son del 30 %.

El 2 de abril, Trump presentó un régimen arancelario global sin precedentes al imponer impuestos a las importaciones a la mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos.

Se impuso un arancel base del 10 % a la mayoría de los países, junto con aranceles recíprocos más elevados a docenas de naciones y bloques, como la UE, el Reino Unido, Canadá, México y China. Trump argumentó que esta amplia política económica impulsaría la industria manufacturera estadounidense y protegería el empleo.

Los mercados globales se han visto sumidos en el caos desde el anuncio y, posteriormente, tras las revocaciones y la suspensión de los aranceles por parte de Trump, a medida que los gobiernos extranjeros se sentaban a la mesa de negociaciones. A la agitación se sumó una prolongada guerra comercial con China, ya que las dos superpotencias económicas mundiales se enfrascaron en una escalada de aranceles, que alcanzó su punto álgido con un impuesto estadounidense del 145 % sobre las importaciones chinas y un impuesto chino del 125 % sobre las importaciones estadounidenses.