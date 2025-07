Controversia en EEUU por una plataforma que expone los excesos de la política migratoria de Trump

El medio independiente 'The Crustian Daily' crea controversia en Estados Unidos al anunciar que busca crear una base de datos con información de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a medida que la Administración de Donald Trump mantiene su compromiso de llevar a cabo las mayores deportaciones masivas en la historia del país. Un portavoz de 'The Crustian Daily' dijo al medio 'Newsweek' que la Lista del ICE existe porque creen que "quienes implementan políticas estatales violentas no deben estar protegidos por el anonimato".

El mes pasado, 'The Crustian Daily' explicó en una publicación que están "creando una base de datos de identidades de ICE", porque "en un país donde los fascistas aterrorizan a la población, la lucha contra la delincuencia es un esfuerzo comunitario". "El gobierno de Estados Unidos ha desplegado agentes en sus propias comunidades para realizar redadas, separar familias y detener a personas con poca o ninguna rendición de cuentas. Estos agentes a menudo trabajan tras capas de burocracia, ocultos al público, protegidos por uniformes, placas y comunicados de prensa imprecisos. Actúan con poder, pero sin visibilidad", anota el medio en su publicación.

No domicilios particulares

No obstante, un portavoz del medio dijo a 'Newsweek' que no se publicará en la plataforma domicilios particulares y no fomentarán el acoso.

"Lo que haremos es documentar la información públicamente visible, las funciones, las afiliaciones y las identidades vinculadas a las operaciones de ICE, y facilitar el acceso público a ellas". Por su parte, Tricia McLaughlin, la subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional, describió el medio independiente de "matones" y dijo que quienes divulguen información confidencial a agentes del ICE serán procesados, en declaraciones a Newsweek.