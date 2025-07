Trump evita imponer sanciones a Rusia mientras rearma a Ucrania

Donald Trump se muestra desde hace unos días cada vez más “descontento” y “decepcionado” con Vladimir Putin por la guerra de Ucrania, pero esa frustración aún no se traduce en acciones severas para presionar al presidente ruso. Este lunes, el presidente de Estados Unidos no ha llegado a anunciar la imposición de sanciones a Rusia y se ha limitado a amenazar con imponer aranceles “secundarios” del 100% a las exportaciones rusas a EEUU si Moscú no pacta un alto el fuego en 50 días con Kiev.

Dado que EEUU tiene una relación comercial muy limitada con Rusia (en 2024 exportó bienes solo por valor de 526 millones de dólares e importó por valor de 3.000 millones según los datos de la oficina comercial estadounidense) los aranceles secundarios gravarían a terceros países que hayan comprado a Rusia, aunque Trump no ha dado detales de qué

“Esperamos tener un impacto en Vladimir Putin”, ha dicho Trump ante la prensa al hacer el anuncio en el Despacho Oval, donde ha recibido a Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, ante el que ha anunciado también la venta por valor de “miles de millones de dólares” de armas, que la Alianza Atlántica podrá enviar a Ucrania.

Ese acuerdo, según ha explicado Rutte, incluye sistemas Patriot pero también otro armamento, misiles y municiones.

La primera pregunta de los periodistas a Trump ha sido por qué da a Putin un plazo de 50 días, y el mandatario estadounidense se ha justificado diciendo que lleva “poco tiempo en esto” y ha vuelto a señalar a su predecesor, Joe Biden, como supuesto responsable de la guerra.

Suscríbete para seguir leyendo