Guerra Israel, Irán y EEUU, hoy en directo: última hora del conflicto en Oriente Próximo

Hamás insiste en que Netanyahu está saboteando "una ronda tras otra" de negociaciones en Gaza

El movimiento islamista palestino Hamás ha acusado al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, de ser el principal obstáculo para llevar a buen término las negociaciones para un alto el fuego en Gaza, la liberación de los rehenes en poder del grupo y la retirada de las fuerzas israelíes en el enclave palestino. "Netanyahu es un experto en sabotear una ronda de negociaciones tras otra y no quiere llegar a ningún acuerdo", ha repudiado Hamás en un comunicado publicado este lunes en medio de un nuevo esfuerzo de los equipos negociadores de Doha (Qatar). El primer ministro de Israel amenazó la semana pasada con volver a atacar la Franja de Gaza tras la tregua de 60 días que se está negociando de forma indirecta con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), en el caso de que el grupo palestino no esté dispuesto a acceder a las demandas de las autoridades israelíes. Netanyahu explicó que, en el caso de que entre en vigor la tregua, iniciarán "una negociación para el fin de la guerra de forma permanente". "En otras palabras, un alto el fuego permanente. Para lograrlo, debemos conseguir las condiciones mínimas establecidas: que Hamás deponga las armas, que Gaza esté desmilitarizada y que no tenga capacidad gubernamental ni militar. Estas son nuestras condiciones", insistió. Tras estas declaraciones, Hamás consideró que "el criminal de guerra" Netanyahu, al defender que "es imposible alcanzar un acuerdo integral", ha "confirmado sus malvadas intenciones de obstruir cualquier acuerdo que conduzca a la liberación" de los rehenes y al cese de las hostilidades.