Agnès Callamard (Amnistía Internacional): "No estamos lejos de máquinas que maten sin intervención humana. Y eso es aterrador"

El sufrimiento empieza casi enseguida. Sin duda debido a las preguntas formuladas, pero también por las respuestas de la abogada francesa Agnès Callamard (Pierrelatte, 1964), que van desdibujando la complicada época en la que vivimos. La organización de la que es secretaria general, Amnistía Internacional (AI), fundada en 1961, sigue siendo hoy una de las más relevantes y con mayor proyección mundial en la denuncia de los abusos cometidos por los países.

Sin embargo, su voz también es cada vez más cuestionada y criticada desde el poder. "Seguimos ganando adeptos y donantes, pero nuestra capacidad de influir [en las decisiones de los Estados] se está restringiendo", confesará al final de esta entrevista con EL PERIÓDICO.

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) cumple 75 años en crisis. Si el sistema internacional es cada vez más incapaz de responder a las crisis globales y las guerras, ¿hacia qué mundo nos dirigimos?

Estamos en un momento crítico, con muchos actores, incluidos aquellos que están contribuyendo a la desestabilización, que están sugiriendo que el marco legal internacional ya no es aplicable ni adecuado para que cumpla con su objetivo. Y los Convenios de Ginebra son precisamente algunas de estas leyes que están en el punto de mira, a pesar de que son una herramienta formidable, fruto de la experiencia práctica acumulada por el mundo en guerras pasadas. Lamentablemente estamos siendo testigos de las demasiadas dobles varas, las demasiadas excepciones, los demasiados atajos [que los países buscan ante el DIH].

¿De quién es la culpa?

De casi todos. De EEUU y de muchos países europeos, que están muy comprometidos en pedir la aplicación de los Convenios de Ginebra por la guerra en Ucrania, pero guardan silencio sobre la guerra en Gaza. De Rusia y China, que se acuerdan de esos convenios cuando se habla de Israel, pero no están dispuestos a aplicarlos con Ucrania. Sin embargo, eso no funciona así: o se aplica a todos o no tiene sentido. […] No le corresponde a EEUU, al Reino Unido, a Rusia o a Israel decidir qué es correcto o cómo deben interpretarse esas leyes; hay 75 años de historia y jurisprudencia. Es absolutamente vergonzoso que Rusia o Israel reclamen interpretar el DIH a su antojo, y que encuentren a actores dispuestos a apoyar sus interpretaciones […] en nombre de la seguridad nacional o de la lucha contra el terrorismo.

Existen informaciones que apuntan a que Israel ha estado usando inteligencia artificial para rastrear y matar a supuestos agentes de Hamas. ¿Qué saben de esto y tienen constancia de que así se han perdido vidas de civiles?

Amnistía aún no ha trabajado en este caso, pero lo que es indudable es que el mundo digital está hoy contribuyendo y facilitando el esfuerzo bélico en las guerras en curso. Lo estamos viendo con Israel y también en Ucrania. Es muy problemático. […] y extremadamente aterrador. Más aterrador aún es pensar que el mundo podría encontrarse ante el enorme desafío de un contexto en el que las máquinas no solo identifiquen sus blancos de forma autónoma, como ya está ocurriendo, sino que también lleven a cabo el ataque sin ninguna intervención humana. Esto no está ocurriendo aún, pero no estamos lejos de ello. Por eso consideramos que debería haber una prohibición total de este tipo de sistemas de armas y estamos haciendo una campaña sobre esto.

Muchos hospitales han sufrido ataques en Ucrania. ¿Cómo investigan para determinar si estos ataques han sido intencionados por parte de Rusia?

Analizando lo que había alrededor, las pruebas audiovisuales y los datos de los satélites que analiza nuestra laboratorio, que nos permiten reconstruir el paisaje y el entorno, y entender si, por ejemplo, había cerca un objetivo militar, o si el sitio afectado era muy conocido y reconocible o no. Cuando eliminamos todas las posibilidades, solo una conclusión es posible.

Cuando hablamos de Israel o Rusia, hablamos de potencias. Sin ser utópicos, ¿qué posibilidades existen en 2024 de que personas de estos países rindan cuentas si han cometido delitos?

En primer lugar, necesitamos asegurarnos de que la Corte Penal Internacional (CPI) pueda emitir órdenes de arresto, sin las inaceptables críticas de EEUU y Alemania, por ejemplo. Porque si estamos dispuestos a decir que la CPI tiene algo que decir sobre Ucrania, eso también tiene que valer para tus aliados, incluyendo a Israel. Hay que evitar el doble rasero.

En el caso de Ucrania, hay una serie de propuestas sobre [cómo juzgar] los crímenes que han sido bien investigados. Necesitamos la misma energía con Israel y Gaza. Amnistía está también muy interesada en el marco legal. Por eso estamos involucrados también en la redacción de una Convención sobre la prevención y la penalización de los crímenes contra la humanidad. Nos gustaría que la convención sea sea sólida y obligue a los países a procesar o extraditar a cualquier sospechoso que esté a su alcance. También creemos que es una buena idea que se permita que los tribunales nacionales asuman casos que la CPI no puede o no quiere juzgar. ¿Es la panacea? No. ¿Se conseguirá así justicia para miles y miles de personas? No. Pero debemos reflexionar en ello también.

¿Cuál es el conflicto más olvidado en este momento?

Hay muchos, pero está claro que creemos que Sudán necesita mucha más atención. Hay miles de personas muertas, desenfrenados casos de violencia sexual… y la respuesta de la comunidad internacional ha sido completamente inadecuada. Pero también está Etiopía, ejemplo de un conflicto que dura desde hace años, o Colombia, e incluso Myanmar.

¿No tiene la sensación de que vuestras denuncias son menos escuchadas últimamente?

Nos escuchan menos los que están en el poder. [Hoy] es mucho más difícil encontrar actores en el sistema multilateral dispuestos a actuar tras nuestras averiguaciones. […] Actores políticos, económicos y religiosos, todos parecen pensar que ahora no es el momento adecuado. Además, muchos actores se están inclinando hacia prácticas que son muy cuestionables, que describiría como casi o totalmente autoritarias. Se está poniendo en duda la influencia de nuestra acción…. Nuestra capacidad para convencer a los que están en el poder de que hay otras maneras, eso es realmente difícil en este momento.

