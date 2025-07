¿Quién es Karol Nawrocki, ganador de las elecciones en Polonia?

El candidato presidencial polaco Karol Nawrocki (C) con sus hijos Anthony (I) y Daniel (D) durante la noche de las elecciones presidenciales en Varsovia, Polonia, el 1 de junio de 2025. EFE/EPA/Marcin Obara POLONIA FUERA ////////// Warsaw (Poland), 01/06/2025.- Polish presidential candidate Karol Nawrocki (C) with his sons Anthony (L) and Daniel (R) during the presidential election night in Warsaw, Poland, 01 June 2025. According to an exit poll conducted by Ipsos for TVN24, TVP and Polsat News, Rafal Trzaskowski won 50.3 percent, while Karol Nawrocki won 49.7 percent. (Elecciones, Polonia, Varsovia) EFE/EPA/Marcin Obara POLAND OUT. POLAND OUT / Marcin Obara / EFE