Canadá reconocerá en septiembre el Estado palestino por el "sufrimiento" de sus ciudadanos

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, anunció este miércoles que su país tiene la intención de reconocer el Estado palestino en la próxima Asamblea General de la ONU que se celebrará en septiembre.

Carney justificó la decisión como una respuesta al "insoportable sufrimiento" provocado por las acciones de Israel al impedir la distribución de la ayuda humanitaria en Gaza, la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania y los planes de anexión del territorio palestino.

"Canadá ha estado comprometida desde hace mucho tiempo con una solución de dos Estados: un Estado palestino independiente, viable y soberano junto a un Estado de Israel en paz y seguridad. Durante décadas se esperó que se consiguiera este resultado como parte de un proceso de paz", explicó Carney.

"Desgraciadamente, este planteamiento ya no se puede conseguir", añadió en una rueda de prensa en Ottawa.

Aunque Carney se refirió al rechazo de Hamás a la solución de dos Estados y al ataque del 7 de octubre de 2023, descargó la responsabilidad de la crisis humanitaria en el Gobierno israelí.

"El nivel de sufrimiento humano en Gaza es intolerable. Y está empeorando rápidamente. El Gobierno israelí ha permitido que la situación se deteriore", continuó.

El líder canadiense señaló que ha mantenido conversaciones con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, a quien ha transmitido que la decisión de Canadá "descansa" en su "deseo" de realizar "grandes reformas" como la celebración en 2026 de elecciones generales y no la no militarización del territorio palestino.

Carney también insistió en que Hamás no puede formar parte de las elecciones de 2026 y que debe liberar "de forma inmediata" a todos los rehenes que mantiene desde el ataque del 7 de octubre de 2023.

"Hamás debe desarmarse y no puede jugar ningún papel en la gobernanza futura de Palestina", continuó.

El primer ministro canadiense dijo que está cooperando de forma directa con otros países, como Jordania, para proporcionar apoyo a la población palestina en los próximos días y que "intensificará" sus esfuerzos con otros socios internacionales "para desarrollar un plan de paz creíble".

"Este plan establecerá mecanismos de gobernanza y seguridad para Palestina y garantizará que la necesaria ayuda humanitaria llegue a Gaza", explicó.