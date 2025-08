Guerra de Ucrania, hoy en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia denuncia un incendio, ya bajo control, tras un ataque ucraniano contra la central de Zaporiyia

Las autoridades rusas que gestionan la central nuclear de Zaporiyia, en territorio ucraniano ocupado, han denunciado que un ataque de las fuerzas de Kiev han provocado un incendio, ya bajo control, en la zona industrial de las instalaciones. "El fondo de radiación en el polígono industrial y en la zona de protección sanitaria se encuentra dentro de los límites de los valores naturales, cumple con la norma y no representa un peligro para la población ni el medio ambiente", ha hecho saber la gestión rusa de la planta en su cuenta de Telegram. Los inspectores rusos han encontrado en las inmediaciones de la central un civil muerto en un vehículo. Las autoridades rusas se han limitado a acusar igualmente a Ucrania de su muerte aunque no esclarecen si se produjo durante el mismo ataque que han denunciado. El civil tampoco ha sido identificado. Los bomberos del Ministerio de Situaciones de Emergencia han denunciado también un segundo ataque ucraniano durante sus tareas para extinguir las llamas, de momento sin víctimas. Ucrania todavía no se ha pronunciado sobre estas acusaciones pero ambos países suelen culpar al otro bando cada vez que hay un incidente violento en la central, una constante desde el comienzo de la guerra a pesar de los avisos de la agencia nuclear de la ONU, el OIEA, sobre la catástrofe que resultaría de un colapso del sistema de seguridad de la planta.