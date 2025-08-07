En Directo

Minuto a minuto

Última hora de la guerra en Oriente Próximo, hoy en directo: Médicos Sin Fronteras concluye que los centros de GHF en Gaza son sitios de "asesinatos orquestados"

Un vehículo del ejército israelí avanza por la frontera de la Franja de Gaza. / Ohad Zwigenberg / AP

O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez

Estados Unidos ha entrado en la guerra contra Irán que Israel desatóDonald Trump ha asegurado que Israel e Irán han acordado un "alto el fuego total", pero siguen los ataques en un marco de elevada confusión. Mientras tanto, continúa también la operación militar de Israel en Gaza, donde la cifra de muertos ha superado ya las 56.000 personas. Te explicamos las últimas noticias en directo:

