En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, hoy en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Un 36 % de los drones lanzados este martes por Rusia alcanzan objetivos en el este de Ucrania
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Pekín pide evitar implicación en Ucrania tras un mensaje de Zelenski sobre mercenarios chinos
El Gobierno chino aseguró este miércoles que ha "instado a los ciudadanos chinos a evitar cualquier implicación en el conflicto" en Ucrania, después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se refiriese recientemente a "la participación en la guerra de mercenarios de China, Tayikistán, Uzbekistán, Pakistán y de países africanos".
El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun declaró en un comunicado que "la postura de China sobre la crisis ucraniana es coherente y clara: Estamos comprometidos a promover las conversaciones de paz y a facilitar un alto el fuego".
Zelenski ve a Rusia más "dispuesta" al alto el fuego tras hablar con Trump: "La presión funciona"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado tras hablar por teléfono con su hómologo de Estados Unidos, Donald Trump, que Rusia está ahora más "dispuesta" a pactar un alto el fuego en la ofensiva que libra desde febrero de 2022 en territorio ucraniano, una muestra de que "la presión está funcionando". Zelenski ha hablado con Trump después de que el enviado estadounidense, Steve Witkoff, se viese en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin. Según Trump, esta reunión ha dejado "grandes avances", si bien ninguna de las partes ha anunciado acuerdos concretos.
Trump quiere reunirse con Putin la próxima semana, según The New York Times
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere reunirse la próxima semana con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para poner fin a la guerra de Ucrania, informó este miércoles el diario The New York Times. Tras este encuentro, el republicano pretende celebrar una segunda reunión a la que también se incluiría el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, y en la que Trump tendría un rol de mediador, informó el diario, que cita a dos fuentes familiarizadas con esos planes. Trump informó este miércoles de sus intenciones en una llamada con Zelenski; el primer ministro británico, Keir Starmer; el canciller alemán, Friedrich Merz, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. La noticia se dio a conocer después de que el emisario especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, se reuniera con el mandatario ruso durante tres horas en Moscú, en vísperas de que el viernes venza el ultimátum de Trump para que Putin frene la guerra de Ucrania. Según la cadena Fox News, Putin mostró durante ese encuentro con Witkoff voluntad de mantener próximamente una reunión con Trump. El mismo canal explicó que todavía se desconoce el lugar que acogería esa reunión, que podría ser tanto en la Casa Blanca como en un país neutral. Tanto Estados Unidos como Rusia calificaron de satisfactorio el encuentro de este miércoles, aunque la Casa Blanca mantiene su intención de imponer sanciones secundarias al comercio con Rusia si vence el plazo de este viernes sin que el Kremlin haya decretado una tregua en Ucrania.
Trump asegura que el enviado especial de EEUU ha logrado "grandes avances" durante su reunión con Putin
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, ha logrado "grandes avances" durante su reunión con el mandatario ruso, Vladimir Putin, dos días antes de que venza el plazo límite que la Casa Blanca dio a Moscú para alcanzar un alto el fuego en Ucrania. "Witkoff acaba de tener una reunión muy productiva con Putin. ¡Se han logrado grandes avances! Tras ello, he informado (de los detalles) a algunos de nuestros aliados europeos. Todos coincidimos en que esta guerra debe llegar a su fin, y trabajaremos para lograrlo en los próximos días y semanas", ha dicho en su perfil de Truth Social.
q
El Kremlin ve constructiva la reunión entre Putin y Witkoff y espera la reacción de Trump
El Kremlin calificó hoy de "constructiva" la reunión de casi tres horas entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, aunque se mantiene a la espera de la reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una vez que sea informado de su contenido.
"Trump aún no ha sido informado de los resultados de esta reunión. Por lo tanto, me abstendría de hacer comentarios más detallados", dijo el asesor internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, al término del encuentro en que estuvo presente.
Kiev cede a la presión y nombra al supervisor económico que pedían las oenegés y la UE
Tras bloquear durante un mes su designación, el Gobierno ucraniano nombró este miércoles como nuevo jefe de la Oficina para la Seguridad Económica a Oleksandr Tsivinski.
Tsivinski había sido elegido para el cargo el pasado 24 de junio por el comité independiente encargado de la nominación, pero el Gobierno se había negado hasta ahora a ratificar la designación.
Putin recibe al emisario de Trump antes de que venza el ultimátum sobre Ucrania
El presidente ruso, Vladímir Putin, recibió hoy al emisario especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, justo antes de que termine el ultimátum impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, para que detenga la guerra en Ucrania, según informó el Kremlin al comienzo de la reunión.
Ésta es la quinta reunión entre Putin y Witkoff desde principios de año, sin que hasta ahora el líder ruso haya aceptado la demanda de declarar un alto el fuego en Ucrania.
El emisario de Trump llega a Rusia para las consultas con Putin
El enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, llegó esta mañana a Moscú, para reunirse con el presidente ruso, Vladímir Putin, justo antes de que termine el ultimátum impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, para que detenga la guerra en Ucrania.
El representante especial de Rusia para las negociaciones con EE.UU, Kiril Dmítriev, recibió a Witkoff en el aeropuerto de Vnúkovo en Moscú y posteriormente dieron un paseo por un parque cerca de las murallas del Kremlin, según informó la agencia TASS.
Ucrania neutraliza 36 de los 45 drones lanzados por Rusia contra su territorio
Las defensas aéreas ucranianas neutralizaron 36 de los 45 drones lanzados por el Ejército ruso contra su territorio, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este miércoles.
Los drones fueron derribados sobre varias regiones del norte, el sur y el este de Ucrania.
Según el parte, 9 de los drones no pudieron ser interceptados e impactaron en tres localizaciones distintas no especificadas. Fragmentos de drones derribados cayeron en una cuarta localización.
Las autoridades prorrusas de Lugansk denuncian cuatro muertos en un ataque ucraniano
Las autoridades prorrusas instaladas en la zona ocupada de la provincia ucraniana de Lugansk (este) han denunciado este martes que cuatro personas han muerto y dos han resultado heridas en un ataque con drones perpetrado por las Fuerzas Armadas de Ucrania en la localidad de Svatovski.
"Hoy el distrito municipal de Svatovski ha sido atacado por las fuerzas de Kiev durante todo el día. Cuatro empleados de la empresa de agua han muerto como consecuencia de un ataque con drones enemigos", ha señalado el gobernador prorruso de Lugansk, Leonid Pasechnik, en su canal de Telegram.
- La demolición de Plaza Imperial ya tiene fecha
- La expareja de José Luis Ábalos, sin empleo y amenazada con un desahucio, solicita un piso de emergencia
- Muere un trabajador en la fábrica de Saica en El Burgo de Ebro
- Un zaragozano y canterano del Real Zaragoza debuta con el primer equipo del Liverpool
- El Real Zaragoza contacta con el central francés Pablo Martínez
- ¿Por qué huele a quemado en Zaragoza capital?
- Esta es la mejor piscina municipal de Zaragoza según las reseñas en Google: 'Muy limpia y muy bien cuidada
- Estos son los barrios de Zaragoza donde se ha puesto de moda reconvertir locales en pisos