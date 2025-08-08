Última hora de la guerra en Oriente Próximo, hoy en directo: El Gobierno israelí aprueba la ocupación de Gaza y el control israelí del enclave

Al menos siete detenidos en Israel en marchas contra la ofensiva en Gaza

Las autoridades israelíes han detenido este jueves al menos a siete personas en manifestaciones contra la ofensiva militar en la Franja de Gaza, y han empleado caballería y cañones de agua para dispersar las multitudinarias protestas celebradas frente a la sede del Likud --el partido del primer ministro, Benjamin Netanyahu--, así como en las inmediaciones de la oficina del propio Netanhayu en Jerusalén.

En esta ciudad, las protestas han contado con familiares de supervivientes y de secuestrados, han pedido un acuerdo para su liberación y el fin de la ofensiva israelí sobre el enclave palestino, pronunciando, entre otros eslóganes, "la presión militar está matando a los rehenes", según ha recogido el portal de noticias israelí Ynet.