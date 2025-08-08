Estados Unidos ofrece 50 millones de recompensa por informaciones que permitan capturar a Nicolás Maduro

Las historia de las malas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela acaban de incorporar otro capítulo conflictivo. La administración de Donald Trump incrementó de 25 a 50 millones de dólares la paga de "información que conduzca al arresto" de Nicolás Maduro. "El Departamento de Justicia y el Estado están anunciando una recompensa histórica", dijo la fiscal general Pamela Bondi. El ministerio de Exteriores venezolano calificó de "patético" el anuncio y lo consideró una nueva "cortina de humo".

De acuerdo con Bondi, "Maduro utiliza las organizaciones terroristas extranjeras para traer drogas mortales y la violencia" a Estados Unidos. El Departamento de Justicia, dijo la fiscal, "ha incautado más de 700 millones de dólares en activos vinculados a Maduro, incluyendo dos aviones y nueve vehículos".

Trump, al igual que su antecesor Joe Biden, no reconoce la victoria de Maduro en las elecciones de julio de 2024. Desde que asumió, el magnate republicano ha alternado acciones de hostilidad manifiesta hacia el Palacio de Miraflores y acuerdos sigilosos en materia de inmigración que posibilitaron un ritmo sistemático de las deportaciones. Como parte de estos entendimientos se ha extendido la licencia de la petrolera Chrevron para que permanezca en suelo venezolano.

En este contexto tiene lugar el mensaje de Bondi en X. La fiscal utilizó la red social para acusar a Maduro de estar vinculado con el Tren de Aragua, un grupo delincuencial surgido en una cárcel venezolana y que ha tenido extensión fuera de ese país, así como el Cártel de Sinaloa. "Maduro es uno de los mayores narcotraficantes del mundo y una amenaza para la seguridad nacional. Bajo el liderazgo del presidente Trump, Maduro no escapará a la justicia y tendrá que rendir cuentas", añadió Bondi, quien a su vez puso precio a las cabezas del "número dos" del Gobierno venezolano y al ministro de Defensa, Diosdado Cabello y el general Vladimir Padrino López. Las recompensas en ambos casos ascienden a 25 y 15 millones de dólares respectivamente.

Respuesta de Caracas

Para la cancillería venezolana, el mensaje de Bondi es apenas una "desesperada distracción" de los problemas internos de Estados Unidos. "Mientras nosotros desmontamos las tramas terroristas que se orquestan desde su país, esta señora sale con un circo mediático para complacer a la ultraderecha derrotada de Venezuela", dijo el ministro Yván Gil. "No nos sorprende, viniendo de quien viene. La misma que prometió una inexistente ´lista secreta` de (Jeffrey) Epstein y que se revuelca en escándalos de favores políticos", señaló en alusión al financista relacionado con la prostitución y los abusos sexual, quien tenía relaciones con Trump. Lo de Bondi, concluyó el ministro, es "un chiste, una desesperada distracción de sus propias miserias. La dignidad de nuestra patria no está en venta. Repudiamos esta burda operación de propaganda política".

Caracas sostiene que las denuncias lanzadas contra la plana mayor del madurismo carecen de fundamento y apuntan a desprestigiar la "revolución bolivariana". El propio Maduro había advertido sobre la posibilidad de que se refloten esas acusaciones. "El narcotráfico colombiano uribista, las bandas criminales y delincuentes reciclados que aún existen en el país, y la conspiración fascista financiada desde Estados Unidos, son una ecuación nefasta contra Venezuela", dijo días atrás.

Cabello informó en tanto que las fuerzas de seguridad desmantelaron un "plan terrorista" que buscaba colocar explosivos en lugares públicos de la capital y atentar contra el presidente. "Incautamos un bolso que contenía artefactos explosivos, teléfonos analógicos, 3 kilos de TNT. "¿Cuánta gente inocente pudo haber sido perjudicada por esto?", dijo Cabello, y responsabilizó a la dirigente opositora María Corina Machado. La acción fue programada en Colombia y fueron detenidas 13 personas.