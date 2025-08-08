La oposición israelí, las familias de los rehenes y el Ejército, en contra del plan de Netanyahu para Gaza

El plan del primer ministro Binyamín Netanyahu para avanzar su ofensiva y ocupar Ciudad de Gaza, aprobado por el gabinete de seguridad, no cuenta con el respaldo unánime del arco político, el Ejército ni la sociedad israelíes.

El líder de la oposición, Yair Lapid, consideró el proyecto como "un desastre que conducirá a muchos más desastres". Está "en completa contradicción con la opinión del Ejército y de los funcionarios de seguridad" y no tiene en cuenta "el desgaste y el agotamiento de las fuerzas combatientes", añadió Lapid en un mensaje publicado en su perfil de X.

En su opinión, los dos ministros ultranacionalistas y colonos israelíes --el de Finanzas, Bezalel Smotrich, y el de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir-- han arrastrado a Netanyahu a una decisión que "llevará meses" y "conducirá a la muerte de los rehenes y de muchos soldados", además de costar "a los contribuyentes israelíes decenas de miles de millones" y conducir a un "colapso político". "Esto es exactamente lo que Hamás quería: que Israel quedara atrapado en un territorio sin objetivo, sin definir el panorama para el día siguiente, en una ocupación inútil que nadie entiende a dónde conduce", añadió.

Por su parte, una de las principales figuras de la oposición, el derechista secular Avigdor Liberman, dijo en su cuenta de X que la decisión del gabinete "demuestra que se están tomando decisiones de vida o muerte en oposición a las consideraciones de seguridad y los objetivos de la guerra".

Mientras, el líder de la izquierda, Yair Golan, dijo a la radio del Ejército que el plan será un "desastre durante generaciones". "Nuestros hijos y nietos seguirán patrullando los callejones de Gaza, pagaremos miles de millones a lo largo de los años, y todo esto por motivos de supervivencia política y visiones mesiánicas", denunció.

Una "imprudencia"

Las familias de los rehenes israelíes abundaron en sus críticas a la gestión de la guerra. "Nuestro Gobierno nos está llevando hacia una catástrofe colosal para los rehenes y para nuestros soldados. El gabinete (de seguridad) decidió anoche embarcarse en una nueva marcha de la imprudencia sobre las espaldas de los rehenes, los soldados y la sociedad israelí", dijo el Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos en un comunicado.

El grupo, que representa a la mayoría de los familiares de los secuestrados el 7 de octubre de 2023 durante los ataques de Hamás contra Israel, dijo que buscar la ocupación de la Franja de Gaza significa abandonar a los rehenes, así como ignorar los avisos de la cúpula militar y la voluntad de la ciudadanía israelí.

"Al elegir la escalada militar en lugar de la negociación, estamos dejando a nuestros seres queridos a merced de Hamás, una malvada organización terrorista que sistemáticamente mata de hambre y abusa de los rehenes", denunció el Foro.

Reticiencias de los militares

Los mandos de las fuerzas armadas israelíes también se han mostrado reacias a este plan, que supone operar en lugares donde se encuentran retenidos los rehenes, por temor a que las milicias palestinas en Gaza los ejecuten ante el avance de las tropas, como ya ocurrió a finales de agosto de 2024 con seis cautivos, hallados el 1 de septiembre.

Según la oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), el 88% del enclave palestino está sometido ya a órdenes de desplazamiento forzoso o se ha convertido en una área militarizada del Ejército israelí, que cifra en un 75% el territorio controlado por sus fuerzas, recoge la prensa israelí.