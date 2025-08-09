Al menos 200 arrestos en una manifestación a favor del grupo Palestine Action en Londres

La Policía Metropolitana de Londres (Met Police, en inglés) informó en la red social X de que había efectuado al menos 200 arrestos en una manifestación en la plaza del Parlamento británico a favor de Palestine Action, ilegalizado recientemente por el Gobierno laborista por llevar a cabo acciones disruptivas y violentas.

"A las 15:40 hora británica (14:40 GMT), el número de arrestos por mostrar apoyo a una organización proscrita fue de 200, con más por llegar", confirmó la Met Police, que señaló cuatro detenciones adicionales por ataques a agentes policiales.

Desde el pasado mes de julio, Palestine Action está categorizado por ley como "organización terrorista" en el Reino Unido, después de vandalizar dos aviones en una base militar de la Real Fuerza Aérea Británica (RAF) o bloquear la entrada de la sede de la empresa de defensa israelí Elbit Systems en Bristol (suroeste de Inglaterra).

Esta proscripción implica que ser miembro del grupo propalestino, o mostrar apoyo al mismo, está ahora tipificado como un delito penal que puede conllevar hasta 14 años de prisión, bajo la Ley de Terrorismo del año 2000.

Pese a ello, entre 500 y 600 personas -según la Met- se congregaron frente al Parlamento, convocados por la asociación Defend Our Juries, con carteles en los que se podía leer "Me opongo al genocidio. Apoyo a Palestine Action", de acuerdo con fotografías publicadas en redes sociales.

"En un acto colectivo de resistencia, la gente está arriesgando su libertad por nuestros derechos civiles y por el pueblo palestino", escribió Defend Our Juries en X.

La Met aseguró que todas aquellas personas que hubieran mostrado un cartel en apoyo al grupo propalestino habían sido arrestadas o estaban en proceso de serlo.

Asimismo, detalló que todas estas personas fueron trasladadas a puntos de procesamiento del distrito y aquellos que confirmaron su identidad fueron puestos en libertad con fianza, con la condición de no volver a asistir a ninguna protesta de apoyo a Palestine Action, y los que se negaron a ello fueron llevados a dependencias policiales en distintas zonas de Londres.

Un fin de semana "intenso" de protestas

La Met ha reforzado su dispositivo policial, con agentes venidos de otras ciudades del Reino Unido, para un fin de semana intenso de protestas en la capital británica y con el precedente de otras manifestaciones previas a favor de Palestine Action que también se saldaron más de un centenar de arrestos.

En paralelo a la protesta en la plaza del Parlamento, desde la plaza de Russell, junto al Museo Británico, partió con cientos de miles de participantes -según los organizadores, Palestine Solidarity Campaign- la llamada Marcha Nacional por Palestina en dirección a Downing Street, lugar de la residencia oficial del primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer.

En esta marcha, de corte pacífico e independiente a la del grupo propalestino, solo se ha producido un arresto según indicó la Met, también por mostrar un cartel de apoyo a Palestine Action.

El resto de los participantes, desde niños hasta personas de avanzada edad, marcharon por las calles del centro de Londres portando banderas de Palestina, así como pancartas en las que pedían el fin de la hambruna en Gaza, tildaban al Reino Unido de ser "cómplice del genocidio" de Israel en la Franja, o señalaban que "bombardear a niños no es un acto de defensa propia".

Las manifestaciones ocurren después de que el gabinete de seguridad del Ejecutivo israelí de Benjamín Netanyahu diese luz verde este viernes a una nueva operación militar en la Franja para tomar el control de la Ciudad de Gaza, una decisión duramente criticada por los líderes de la comunidad internacional