Exteriores
España espera que los acuerdos entre Armenia y Azerbaiyán conduzcan hacia la "paz definitiva"
"España espera que estos acuerdos abran una nueva etapa de cooperación, entendimiento mutuo y desarrollo, en beneficio de ambos países y de toda la región, señala el Ministerio de Exteriores
EP
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha celebrado los acuerdos alcanzados este sábado entre el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, y el presidente de Azebaiyán, Ilham Aliyev, en la Casa Blanca con la implicación de Estados Unidos (EEUU).
Exteriores ha mostrado su confianza de que estos supongan "un paso decisivo hacia la paz definitiva y la normalización completa de las relaciones entre Armenia y Azerbaiyán tras décadas de conflicto" en un comunicado.
"España espera que estos acuerdos abran una nueva etapa de cooperación, entendimiento mutuo y desarrollo, en beneficio de ambos países y de toda la región. España reitera su compromiso con la paz y la estabilidad en el Cáucaso Meridional", ha señalado.
- El Real Zaragoza se lanza a por el central del Alavés Nikola Maras
- La DO Somontano responde tras el brote de salmonelosis en Barbastro y anuncia medidas frente a los responsables
- Pacheco traslada al Zaragoza que por ahora no se plantea jugar en Segunda
- BonÀrea traslada una histórica tienda para doblar su espacio: esta es su nueva ubicación
- Chanchullos y pagos en negro por los muebles inflan el precio de la VPO en Aragón
- Muere el periodista deportivo Manuel Esteban 'Manolete
- Plaza Imperial se reinventa 18 años después: de casi 200 tiendas a una segunda vida
- La autodestrucción en directo de Simón Pérez, el prestigioso economista que ahora mendiga en internet